اطلاعیه مهم سپاه درباره تجاوز دشمن آمریکایی به لارک

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: حمله به جزیره لارک، توسط فرزندان ایران اسلامی پاسخ داده خواهد شد و تنبیه متجاوز را به دنبال خواهد داشت.



به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا من المجرمین منتقمون

دشمن آمریکایی - صهیونی بار دیگر بر مبنای استیصال خود در حل مشکلات داخلی و کاهش اعتبارش در بین کشورهای منطقه به دنبال احیای نقش شوم خود و توجیه افکار عمومی، در اقدامی تجاوزکارانه، با حمله به جزیره لارک منجر به شهادت و مجروحیت تنی چند از رزمندگان و هموطنانمان شد.

این اقدام توسط فرزندان ایران اسلامی پاسخ داده خواهد شد و تنبیه متجاوز را به دنبال خواهد داشت.