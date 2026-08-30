اطلاعیه مهم سپاه درباره تجاوز دشمن آمریکایی به لارک
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: حمله به جزیره لارک، توسط فرزندان ایران اسلامی پاسخ داده خواهد شد و تنبیه متجاوز را به دنبال خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۰۳| |
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به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا من المجرمین منتقمون
دشمن آمریکایی - صهیونی بار دیگر بر مبنای استیصال خود در حل مشکلات داخلی و کاهش اعتبارش در بین کشورهای منطقه به دنبال احیای نقش شوم خود و توجیه افکار عمومی، در اقدامی تجاوزکارانه، با حمله به جزیره لارک منجر به شهادت و مجروحیت تنی چند از رزمندگان و هموطنانمان شد.
این اقدام توسط فرزندان ایران اسلامی پاسخ داده خواهد شد و تنبیه متجاوز را به دنبال خواهد داشت.
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