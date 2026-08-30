القحطانی، مشاور ولیعهد عربستان در انتقادی بی‌سابقه از رئیس امارات اظهار داشت: بن‌زاید یک «رئیس باند» است تا رهبر یک کشور.

به گزارش تابناک، سعود القحطانی، مشاور محمد بن سلمان گفت:ائتلاف ابوظبی با بنیامین نتانیاهو (که وی از او با لحنی تحقیرآمیز یاد کرد) با توهم تسلط بر غزه صورت گرفت، اما هیچ دستاوردی برای این کشور به همراه نداشت.

بن‌زاید عامل اصلی تحریک و شعله‌ور کردن تنش‌ها با ایران دانست.

وی افزود: تلاش‌های امارات برای نفوذ در سودان از طریق حمایت از شبه‌نظامیانی چون (حمیدتی) و تلاش برای انضمام این کشور به امارات، کاملاً با شکست مواجه شده است.

القحطانی تأکید کرد: ائتلاف با افرادی نظیر حمیدتی در سودان و عیدروس (الزبیدی) در یمن، به معنای هم‌پیمانی با «رؤسای باندهای تبهکار و پست‌ترین افراد» است.

بن‌زاید بیشتر شبیه به یک «رئیس باند تبهکار» عمل می‌کند تا رهبر یک دولت.

وی ادامه داد:مردم امارات که روزگاری در کشورهای عربی و جهان مورد تکریم بودند و به آن‌ها احترام گذاشته می‌شد، اکنون در خارج از کشور با واکنش‌های منفی و سخنانی مواجه می‌شوند که در تاریخ خود هرگز نشنیده بودند.»

جنگ بن‌زاید علیه گروه‌هایی نظیر اخوان‌المسلمین نه تنها سودی نداشته، بلکه باعث شده تا آن‌ها امروز قوی‌تر از گذشته بازگردند.

منابع مالی امارات از طریق «پول‌های مشکوک، پناه دادن به قاچاقچیان مواد مخدر، پول‌شویی‌های ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و همچنین قمار» به دست آمده است.

القحطانی در پایان گفت: بن‌زاید، عبدالفتاح السیسی (رئیس‌جمهور مصر) را به استیصال کشانده و او را همچون «دانش‌آموزی ترسان» در برابر خود مطیع کرده است.