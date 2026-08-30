ترامپ: ایران پیش از این، امارات، بحرین و کویت را هدف قرار داده بود و اگر سلاح هسته‌ای در اختیار داشت، از آن استفاده می‌کرد

ترامپ به فاکس‌نیوز: ایران پیش از این، امارات، بحرین و کویت را هدف قرار داده بود و اگر سلاح هسته‌ای در اختیار داشت، از آن استفاده می‌کرد.



نمی‌توان اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و این کشور هرگز به آن دست نخواهد یافت.

اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، خاورمیانه تقریباً نابود می‌شد و اسرائیل قطعاً از بین می‌رفت.

اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، ایالات متحده هدف بعدی خواهد بود یا اروپا یا جایی دیگر.