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حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه محل استقرار جنگنده‌های دشمن را درهم کوبید

در پی وقوع انفجار در حوالی جزیره لارک، سپاه با انتشار بیانیه ای از پاسخ ایران و تنبیه متجاوز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۰۱
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30080 بازدید
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۳۲
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک
 
به گزارش تابناک، الجزیره به نقل از یک مقام امریکایی مدعی شد که نیروهای این کشور امروز دو موشک‌انداز ایرانی در جزیره لارک را هدف قرار دادند.
 
همچنین مردم محلی از شنیده‌شدن صدای انفجار در حوالی جزیره لارک خبر دادند.
 
هنوز محل دقیق و علت وقوع این انفجار مشخص نیست .
 
برخی گزارش‌های اولیه غیررسمی حاکیست که بر اثر جنایت دشمن آمریکایی تاکنون ۲ نفر به شهادت رسیده و ۲ نفر نیز مجروح شده‌اند.
 
ترامپ: ایران پیش از این، امارات، بحرین و کویت را هدف قرار داده بود و اگر سلاح هسته‌ای در اختیار داشت، از آن استفاده می‌کرد
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ - ۰۵:۱۷
ترامپ به فاکس‌نیوز: ایران پیش از این، امارات، بحرین و کویت را هدف قرار داده بود و اگر سلاح هسته‌ای در اختیار داشت، از آن استفاده می‌کرد.

نمی‌توان اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و این کشور هرگز به آن دست نخواهد یافت.
 
اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، خاورمیانه تقریباً نابود می‌شد و اسرائیل قطعاً از بین می‌رفت.
 
 اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، ایالات متحده هدف بعدی خواهد بود یا اروپا یا جایی دیگر.
سنتکام حمله به لارک را تائید کرد
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ - ۰۴:۳۰
فرماندهی مرکزی ایالات متحده: ما علیه نیروهای وابسته به سپاه پاسداران که در حال مین‌گذاری بودند و تهدیدی قریب‌الوقوع در تنگه هرمز به شمار می‌رفتند، اقدام محدود و دقیقی انجام دادیم.
 
  ایران عامل ایجاد این تهدید بود و ارتش آمریکا برای محافظت از دریانوردان غیرنظامی و تردد حمل‌ونقل تجاری آن را خنثی کرد.
اذعان اردن به اصابت موشک‌های ایران به اهداف آمریکایی
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ - ۰۳:۳۷

در پی عملیات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران علیه اهداف آمریکایی در اردن، ارتش این کشور و رسانه‌های غربی ورود موشک‌ها و هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها را تأیید کردند.

سپاه: محل استقرار جنگنده‌های دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق درهم کوبیده شد
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ - ۰۲:۳۱
روابط عمومی سپاه: مردم شریف و بپاخاسته ایران اسلامی، ۱۸۳ شب حضور حماسی بی وقفه و تاریخ ساز شما در میدان، دشمن را در بُهت و حیرت فرو برده، امیدبخش مستضعفان و روشنی چشم رزمندگان اسلام است. 
 
دقایقی پیش رزمندگان غیور نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن آمریکایی - صهیونی به جزیره لارک، در عملیات تنبیه متجاوز در یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی با رمز یا محمدابن عبدالله(ص) به زیرساخت های فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگنده های دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در اردن با شلیک موشک های بالستیک در هم کوبیدند و خسارات سنگینی به آن وارد کردند.
 
سپاه پاسداران اخطار می‌دهد تجاوز و جنایت، استیصال دشمن در تضعیف کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را چاره نخواهد کرد و هر شلیک با پاسخ‌های کوبنده‌تری جواب داده خواهد شد.
و ما النصر اِلا من عند الله العزیز الحکیم
مبدا حملات آمریکا به لارک کجا بود؟
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ - ۰۱:۵۱

داده‌های ناوبری هوایی تایید کرد حملۀ پهپادی آمریکا به لارک، از مبدأ اردن و با پشتیبانی پایگاه‌های این کشور انجام شده است.

انفجار در پایگاه العدید قطر
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ - ۰۱:۵۰

اخبار غیررسمی حاکی از انفجار در پایگاه العدید قطر است

فرار سوخت‌رسان‌های آمریکایی از ترس ایران
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ - ۰۱:۳۰

پس از اعلام ایران مبنی بر پاسخ به حملۀ آمریکا به لارک، سوخت‌رسان‌های پارک شده در پایگاه‌های آمریکایی کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس، در حال دورشدن رصد شدند.

وقوع انفجار در پایگاه آمریکایی موفق‌السلطی
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ - ۰۱:۱۷

برخی منابع عربی از وقوع انفجار در پایگاه آمریکایی موفق‌السلطی در اردن گزارش می‌دهند.

انفجار در اردن
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ - ۰۱:۱۵

گزارش‌ها از انفجار در اردن حکایت دارد

انفجارهای جدید در جزیره لارک
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ - ۰۰:۲۷

گزارش‌ها از وقوع انفجارهای جدید در جزیره لارک در جنوب ایران حکایت دارد/ پرس تی وی

پرواز جنگنده های دشمن در امتداد نوار غربی کشور
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ - ۰۰:۲۲

پرواز جنگنده های دشمن در امتداد نوار غربی کشور با فاصله ۱۰ تا ۵۰ کیلومتری از مرز گزارش شده است

سنتکام در خاورمیانه به حالت آماده باش درآمد
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ - ۲۳:۵۶

اکسیوس: ️سنتکام در خاورمیانه به حالت آماده باش درآمده و برای پاسخ ایران آماده شده است

شلیک موشک، از نواحی مرکزی ایران
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ - ۲۳:۵۵

️برخی منابع خبر شلیک موشک، از نواحی مرکزی ایران را دادند

سپاه: تجاوز دشمن تروریست در جزیره لارک همراه با تنبیه متجاوز پاسخ داده خواهد شد
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ - ۲۳:۵۴
 روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
 دشمن آمریکایی - صهیونی بار دیگر بر مبنای استیصال خود در حل مشکلات داخلی و کاهش اعتبارش در بین کشورهای منطقه به دنبال احیای نقش شوم خود و توجیه افکار عمومی، در اقدامی تجاوزکارانه، با حمله به جزیره لارک منجر به شهادت و مجروحیت تنی چند از رزمندگان و هموطنانمان شد.
 
 این اقدام توسط فرزندان ایران اسلامی پاسخ داده خواهد شد و تنبیه متجاوز را به دنبال خواهد داشت.
سخنگوی سپاه: تجاوز دشمن تروریست در جزیره لارک همراه با تنبیه متجاوز پاسخ داده خواهد شد
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ - ۲۳:۵۴

سخنگوی سپاه: تجاوز دشمن تروریست در جزیره لارک همراه با تنبیه متجاوز پاسخ داده خواهد شد

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از خواستگاری تا «سوایپ»؛ فرهنگ آشنایی در عصر اینترنت
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه محل استقرار جنگنده‌های دشمن را درهم کوبید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
77
88
پاسخ
الان ایران چکار کرد که آمریکا حمله کرد؟ عاشقان غرب و مذاکره بفرمایید نظرتون رو لطفا !!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
اونا دنبال نابودی ایرانن این دولت هنوز دنبال توافق نامه فریبی که قبلا آمریکا زده زیرش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
مگه خبرهای داخلی را دنبال نمیکنید؟
ناشناس
| India |
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
جنگ باید تمام شود . بقیه حرف است .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
برادرم، شخصی که خودشو به خواب زده بیدار نمیشه فقط دعا کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
56
120
پاسخ
وجدانی امارات را بزنید حالا که قطع همکاری هم کرده بابا بزنید یک جایی را که قشنگ بسوزه جاش براشون
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۰۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
اگر تمام مهمات دنیا جمع بشه نمی شه یک بندر یا یک شهر را از بین ببره. حالا چطوری انتظار داریم که با هزار تا موشک از اردن تا عراق و کویت و عربستان و امارات و بحرین و اسراییل و کلیه ناوهای امریکا یی را از بین ببریم. وانگهی از بین بردیم. طرف که نمیشینه نگاه کنه. اینها را کسی میگه که اصلا تو جنگ ها نبوده یا نمی دونه جنگ چیه
محمد کریم زارع
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
51
113
پاسخ
تو رو خدا سید مجید عزیز به نیروهای تحت امر ت بگو یک جور جواب این یانکی ها رو بدهد که دردشون بیاد و دل مون خنک نشود یخ بزند و بیشتر براتون دعاتون کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
4
2
پاسخ
خواهشا همینطوری لانچرهارو نیارید بیرون به حساب اینکه جنگ تمام شده
ضمنا این سری بزنید پایگاه آمریکا در کویت رو با خاک یکسان کنید تا حساب کار دستش بیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
4
3
پاسخ
بزنین، بکوبین، دشمن متجاوز رو له کنین
اما کوتاه نیاین، پاپس نکشین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
5
3
پاسخ
این حملات از سر عجز و ناتوانی در برابر عظمت انقلاب و نظام است نه از روی قدرت این حرکت مذبوحانه نشان زبونی و خفت استکبار امریکا و رژیم غاصب صهیونیستی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
3
2
پاسخ
با تمام قوا بهشون حمله کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
2
1
پاسخ
انشا که جواب می‌دهند اما توازن قدرت راهم در نظر بگیریم جنگ با ابرقدرتی که در راس آن یک مرد روانی و خود شیفته قرار دارد.
اص
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
3
3
پاسخ
دوباره دیوانگی ترامپ حاد شد.
ملیکا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
4
4
پاسخ
زنگ خطر برای فرماندهان :
امارات و سایر کشورهای عربی دارن برای تمام پالایشگاهها و مقرهای نظامی سقفهای بتونی ضد موشک میسازن تصاویرش هم که زیاد منتشر شده ، تا سقفها را کامل نکردن باید گوشمالیشون داد اگر تکمیل بشه چطور میخوایم پاسخ بدیم؟؟؟
پاسخ ها
احسان
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
نگران نباش قبلا موشک های مورد نیاز رو ساختیم و به وقتش استفاده میکنیم بزارید خوش باشند موشک های جدید ایران بتن رو مثل آبکش سوراخ میکنه توکل بر خدا
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