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حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه اطلاعیه داد/ بروزرسانی می شود

مردم محلی از شنیده‌شدن صدای انفجار در حوالی جزیره لارک خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۰۱
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3889 بازدید
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک
 
به گزارش تابناک، الجزیره به نقل از یک مقام امریکایی مدعی شد که نیروهای این کشور امروز دو موشک‌انداز ایرانی در جزیره لارک را هدف قرار دادند.
 
همچنین مردم محلی از شنیده‌شدن صدای انفجار در حوالی جزیره لارک خبر دادند.
 
هنوز محل دقیق و علت وقوع این انفجار مشخص نیست .
 
برخی گزارش‌های اولیه غیررسمی حاکیست که بر اثر جنایت دشمن آمریکایی تاکنون ۲ نفر به شهادت رسیده و ۲ نفر نیز مجروح شده‌اند.
 
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سپاه: تجاوز دشمن تروریست در جزیره لارک همراه با تنبیه متجاوز پاسخ داده خواهد شد
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ - ۲۳:۵۴
 روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
 دشمن آمریکایی - صهیونی بار دیگر بر مبنای استیصال خود در حل مشکلات داخلی و کاهش اعتبارش در بین کشورهای منطقه به دنبال احیای نقش شوم خود و توجیه افکار عمومی، در اقدامی تجاوزکارانه، با حمله به جزیره لارک منجر به شهادت و مجروحیت تنی چند از رزمندگان و هموطنانمان شد.
 
 این اقدام توسط فرزندان ایران اسلامی پاسخ داده خواهد شد و تنبیه متجاوز را به دنبال خواهد داشت.
سخنگوی سپاه: تجاوز دشمن تروریست در جزیره لارک همراه با تنبیه متجاوز پاسخ داده خواهد شد
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ - ۲۳:۵۴

سخنگوی سپاه: تجاوز دشمن تروریست در جزیره لارک همراه با تنبیه متجاوز پاسخ داده خواهد شد

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برچسب ها
حمله آمریکا به ایران لارک جزیره لارک انفجار صدای انفجار
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه اطلاعیه داد/ بروزرسانی می شود
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