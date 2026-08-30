به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،‌ منابع محلی در سوریه از حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به تل احمر در شرق حومه قنیطره در جنوب این کشور خبر دادند.

الوطن سوریه گزارش داد که حومه درعا و قنیطره شاهد تحرکات نظامی جدید رژیم صهیونیستی و یورش نظامیانش به چندین روستای سوری بوده است.

یک گشتی ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک طرنجه در حومه شمالی قنیطره یورش برد و با حمله به دو منزل به بازرسی از آنها پرداخت.

یک گشتی دیگر ارتش اشغالگران با یورش به شهرک العجرف، ایست بازرسی برپا و به بازرسی از مردم و خودروها پرداخت.

ظهر امروز هم منابع محلی از یورش یک یگان ارتش رژیم صهیونیستی به وادی الرقاد در حومه غربی قنیطره همزمان با پرواز بالگردهای آنها در ارتفاع پایین خبر دادند.