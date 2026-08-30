غرقشدن دو دختر دوقلو در آبشار بیشه
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به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سید ابوذر موسوی روز یکشنبه اظهار کرد: دو خواهر به نامهای ستایش و نیایش بیرانوند در آبشار بیشه غرق شدند.
وی افزود: نیروهای امداد و غریق نجات بلافاصله پس از اطلاع از حادثه برای جستوجوی کودکان و امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرمآباد ادامه داد: با وجود تلاش نیروهای امدادی برای یافتن کودکان، پیکر یکی از آنها روز حادثه توسط افراد محلی و پیکر کودک دوم نیز روز گذشته توسط یکی از ماهیگیران منطقه در فاصلهای پایینتر از آبشار پیدا شد.
وی با ابراز تاسف از وقوع این حادثه از خانوادهها خواست هنگام حضور در مناطق گردشگری، حاشیه رودخانهها و آبشارها، نکات ایمنی را جدی بگیرند و از نزدیکشدن کودکان به نقاط پرخطر و جریانهای آبی بدون نظارت خودداری کنند.
آبشار بیشه یکی از جاذبههای طبیعی و گردشگری شهرستان خرمآباد و در فصلهای مختلف سال پذیرای گردشگران بسیاری است.