جواد نکونام، سرمربی تراکتور با انتشار پیامی به افتخارآفرینی دختران والیبال ایران واکنش نشان داد.

پیام نکونام به دختران بلندقامت ایران + عکس

به گزارش تابناک، تاریخ‌سازی تیم ملی والیبال زنان بازتاب بسیاری در رسانه‌های ورزشی داشته و درخشش دختران بلندقامت ایران حالا با واکنش سرمربی تیم فوتبال تراکتور نیز همراه شده است.

جواد نکونام با انتشار تصویری از تیم ملی والیبال زنان ایران در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت:

«تبریک به دختران والیبال، یک ایران به شما افتخار می‌کنه»

گفتنی است تیم ملی والیبال زنان ایران برای نخستین بار در رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق شد به جمع چهار تیم نهایی راه پیدا کند.

شاگردان علیرضا طلوع‌کیان در نیمه‌نهایی برابر چین شکست خوردند و سپس در دیدار رده‌بندی مقابل ژاپن نیز مغلوب شدند اما این دو شکست چیزی از ارزش‌های بانوان ملی‌پوش والیبال ایران کم نخواهد کرد.