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موافقت رسمی پرسپولیس درباره بازیکنان ملی پوش

مدیرعامل پرسپولیس در نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال بر همراهی و حمایت باشگاه از تیم ملی امید تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۹۱
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پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پیمان حدادی در نامه ای به رییس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد؛ باشگاه پرسپولیس در راستای حمایت از تیم ملی امید و موفقیت فوتبال ایران، بازیکنان خود را در اختیار سرمربی تیم امید قرار خواهد داد تا این تیم با آمادگی و توان بیشتری در مسابقات پیش‌رو حضور پیدا کند.

‌مدیرعامل پرسپولیس اظهار امیدواری کرد سایر باشگاه‌هایی که بازیکنان آنها به تیم امید دعوت شده‌اند نیز، با درک این مسئولیت ملی و با وجود برنامه فشرده مسابقات لیگ، همکاری لازم را به عمل آورده و نفرات خود را در اختیار تیم ملی امید قرار دهند.

در این نامه آمده است:

بسمه‌تعالی

با سلام

ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای تیم امید جمهوری اسلامی ایران در مسابقات پیش رو، بر این باوریم که توجه ویژه به تیم امید، به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای پرورش و پشتوانه‌سازی برای تیم ملی بزرگسالان، ضرورتی انکارناپذیر برای آینده فوتبال کشور عزیزمان است.

باشگاه پرسپولیس، با احترام به فدراسیون فوتبال، کادر فنی تیم امید و در راستای منافع ملی و علاقه‌مندی به موفقیت و پیروزی فوتبال ایران در میادین بین‌المللی، بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی امید قرار خواهد داد. این تصمیم با وجود آنکه تیم پرسپولیس درگیر رقابت‌های لیگ و مسابقات حساس پیش روست، با نگاه ملی و در جهت کمک به اعتلای فوتبال کشور اتخاذ شده است.

بدیهی است موفقیت تیم امید، تنها متعلق به یک باشگاه یا مجموعه خاص نیست و افتخار آن برای تمامی فوتبال ایران خواهد بود. از این رو امیدواریم سایر باشگاه‌هایی که بازیکنان آنها به تیم امید دعوت شده‌اند نیز، با درک این مسئولیت ملی و با وجود برنامه فشرده مسابقات لیگ، همکاری لازم را به عمل آورده و نفرات خود را در اختیار تیم امید قرار دهند.

باشگاه پرسپولیس همچنین امیدوار است رویه‌ای که به هر شکل موجب عدم حضور بازیکنان در تیم‌های ملی و به‌ویژه تیم امید می‌شود، در فوتبال کشور نهادینه نشود و شاهد شکل‌گیری چنین رفتارهایی به‌عنوان یک رویه نباشیم؛ چرا که همکاری باشگاه‌ها با تیم‌های ملی، فارغ از رنگ و نام باشگاه‌ها، یک وظیفه ملی و اقدامی ارزشمند برای اعتلای فوتبال ایران است.

امید است با همراهی و تعامل همه باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال، تیم امید بتواند با بهترین شرایط در مسابقات پیش رو حضور یافته و با کسب نتایج درخشان، موجبات سربلندی نام ایران عزیز را فراهم آورد.

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پرسپولیس بازیکنان پرسپولیس تیم ملی امید
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