رئال مادرید صدرنشین شد

به گزارش تابناک، در ادامه هفته سوم رقابت‌های فوتبال لیگ اسپانیا، از ساعت ۱۸:۳۰ امروز (یکشنبه) تیم رئال مادرید مقابل مالاگا قرار گرفت و موفق شد میهمانش را ۴ بر صفر شکست بدهد.

در این بازی که در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شد، جود بلینگام در دقیقه ۱۹، آلفونسو هررو دروازه‌بان حریف در دقیقه ۲۶ ، کیلیان امباپه در دقیقه ۳۰ و آردا گولر در دقیقه ۱+۹۰ برای کهکشانی‌ها گلزنی کردند.

تیم تحت هدایت مورینیو با کسب سومین برد پیاپی‌اش در فصل جدید، ۹ امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد. البته بارسلونا این فرصت را دارد که با پیروزی فردا شب برابر اوساسونا، به صدر برسد.