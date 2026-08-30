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شرط روسیه برای دیدار سه‌جانبه پوتین، ترامپ و زلنسکی

سخنگوی کاخ کرملین گفت که دیدار روسای جمهور روسیه و اوکراین تنها برای نهایی کردن توافقات ممکن است و رسیدن به توافقات «یک فرآیند پیچیده» می‌باشد.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۸۶
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روسیه

به گزارش تانباک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین شامگاه یکشنبه طی جلسه پرسش و پاسخی در حضور خبرنگاران عنوان کرد: پیشنهادهایی برای برگزاری نشستی با حضور ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین مدت‌هاست که شنیده می‌شود. همچنین، موضع رهبر روسیه مدت‌هاست که روشن و برای همه شناخته شده است.

بنا بر این گزارش، سخنگوی کرملین در ادامه تاکید کرد: چنین دیداری تنها برای نهایی کردن توافقات امکان‌پذیر است و توافقات به هیچ وجه یک معامله ابتدایی نیستند. این یک فرآیند حل‌وفصل بسیار پیچیده است که شامل تعداد زیادی جزئیات می‌باشد.

وی افزود: دیدار پوتین و زلنسکی برای بحث در مورد این جزئیات بی‌فایده خواهد بود. آنها فقط می‌توانند برای نهایی کردن توافقات دیدار کنند، اما کی‌یف نمی‌خواهد خودش درگیر فرآیند حل‌وفصل این بحران شود.

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برچسب ها
روسیه کاخ کرملین اوکراین زلسنکی ولادیمیر پوتین
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