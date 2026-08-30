اظهارنظر کرملین درباره دیدار احتمالی پوتین و زلنسکی
به گزارش تانباک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین شامگاه یکشنبه طی جلسه پرسش و پاسخی در حضور خبرنگاران عنوان کرد: پیشنهادهایی برای برگزاری نشستی با حضور ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین مدتهاست که شنیده میشود. همچنین، موضع رهبر روسیه مدتهاست که روشن و برای همه شناخته شده است.
بنا بر این گزارش، سخنگوی کرملین در ادامه تاکید کرد: چنین دیداری تنها برای نهایی کردن توافقات امکانپذیر است و توافقات به هیچ وجه یک معامله ابتدایی نیستند. این یک فرآیند حلوفصل بسیار پیچیده است که شامل تعداد زیادی جزئیات میباشد.
وی افزود: دیدار پوتین و زلنسکی برای بحث در مورد این جزئیات بیفایده خواهد بود. آنها فقط میتوانند برای نهایی کردن توافقات دیدار کنند، اما کییف نمیخواهد خودش درگیر فرآیند حلوفصل این بحران شود.