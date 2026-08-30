تشویق عجیب مردم در تهران برای خرید با دلار! + عکس
تصویری از نوشتهای روی شیشه یک سوپرمارکت در تهران در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۸۴| |
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به گزارش تابناک، تصویری از نوشتهای روی شیشه یک سوپرمارکت در تهران در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است؛ پیشنهادی عجیب که در آن اعلام شده مشتریانی که با دلار خرید کنند، مشمول تخفیف میشوند.
این اتفاق به دلیل بی ارزش شدن ریال از مدت ها پیش در حوزه مسکن منطقه های شمالی تهران وجود داشت اما حالا سرایت آن به فروشگاه های خرده فروشی سطح شهر عجیب و غیر منتظره است.
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