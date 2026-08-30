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آزادی بیان به سبک آمریکا!

روزنامه نیویورک تایمز نوشت وزارت خزانه‌داری آمریکا از صدور مجوز برای برخی از خبرنگاران نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و بلومبرگ برای پوشش نشست وزرای دارایی گروه ۲۰ خودداری کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۸۳
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رسانه های آمریکایی

به گزارش تابناک، نشست وزیران دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ از تاریخ ۳۱ اوت تا ۱ سپتامبر (۹ الی ۱۰ شهریور ماه) در اشویل، کارولینای شمالی برگزار خواهد شد.

روزنامه نیویورک تایمز نوشت که مجوز ورود آلن راپپورت، خبرنگار نیویورک تایمز و مت گراسمن، خبرنگار وال استریت ژورنال صادر نشده است.

سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادعایی به این روزنامه گفت: نزدیک به ۳۰۰ نفر از اعضای رسانه‌ها از تقریبا ۱۲ کشور برای پوشش این رویداد، از جمله جیم تانکرسلی، رئیس دفتر نیویورک تایمز در برلی، و همچنین ان‌پی‌آر، واشنگتن پست و الجزیره دعوت شده‌اند.

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نیویورک تایمز رسانه های آمریکایی نشست خبری آزادی بیان
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