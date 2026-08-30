آزادی بیان به سبک آمریکا!
روزنامه نیویورک تایمز نوشت وزارت خزانهداری آمریکا از صدور مجوز برای برخی از خبرنگاران نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و بلومبرگ برای پوشش نشست وزرای دارایی گروه ۲۰ خودداری کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۸۳| |
533 بازدید
به گزارش تابناک، نشست وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ از تاریخ ۳۱ اوت تا ۱ سپتامبر (۹ الی ۱۰ شهریور ماه) در اشویل، کارولینای شمالی برگزار خواهد شد.
روزنامه نیویورک تایمز نوشت که مجوز ورود آلن راپپورت، خبرنگار نیویورک تایمز و مت گراسمن، خبرنگار وال استریت ژورنال صادر نشده است.
سخنگوی وزارت خزانهداری آمریکا در ادعایی به این روزنامه گفت: نزدیک به ۳۰۰ نفر از اعضای رسانهها از تقریبا ۱۲ کشور برای پوشش این رویداد، از جمله جیم تانکرسلی، رئیس دفتر نیویورک تایمز در برلی، و همچنین انپیآر، واشنگتن پست و الجزیره دعوت شدهاند.
گزارش خطا