آزادی بیان به سبک آمریکا!

روزنامه نیویورک تایمز نوشت وزارت خزانه‌داری آمریکا از صدور مجوز برای برخی از خبرنگاران نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و بلومبرگ برای پوشش نشست وزرای دارایی گروه ۲۰ خودداری کرده است.

به گزارش تابناک، نشست وزیران دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ از تاریخ ۳۱ اوت تا ۱ سپتامبر (۹ الی ۱۰ شهریور ماه) در اشویل، کارولینای شمالی برگزار خواهد شد.

روزنامه نیویورک تایمز نوشت که مجوز ورود آلن راپپورت، خبرنگار نیویورک تایمز و مت گراسمن، خبرنگار وال استریت ژورنال صادر نشده است.

سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادعایی به این روزنامه گفت: نزدیک به ۳۰۰ نفر از اعضای رسانه‌ها از تقریبا ۱۲ کشور برای پوشش این رویداد، از جمله جیم تانکرسلی، رئیس دفتر نیویورک تایمز در برلی، و همچنین ان‌پی‌آر، واشنگتن پست و الجزیره دعوت شده‌اند.