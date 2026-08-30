ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

نخستین پرواز ارومیه به شیراز و مشهد

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی گفت: نخستین پرواز ارومیه به شیراز و مشهد در فرودگاه ارومیه امروز یکشنبه به زمین نشست.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۸۰
| |
471 بازدید
پرواز هواپیما

به گزارش تابناک، عظیم طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برقراری پرواز بین ارومیه و شیراز و مشهد گفت: زیرساخت های این امر مهیا شده و از امروز ۸ شهریور ماه هر هفته دو پرواز در این مسیر دایر شد.

وی اضافه کرد:در این راستا با هماهنگی های صورت گرفته پروازهای مسیر ارومیه به شیراز و مشهد از امروز ۸ شهریور ماه به صورت برنامه ای هر هفته دو پرواز در روزهای یک شنبه و چهارشنبه انجام می شود.

طهماسبی گفت: با برقراری پروازهای فوق، از فرودگاه ارومیه به مقاصد داخلی تهران،شیراز،مشهد و مقاصد خارجی استانبول بصورت روزانه انجام می شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ارومیه فرودگاه برقراری پروازها مشهد شیراز پروازهای داخلی پروازهای خارچی استانبول
خورشید دوگانه ربیع‌الاول؛ روزی که دو نور در تاریخ طلوع کردند/ بهانه‌ای برای دوباره «ما» شدن
آخرین کتابی که رئیس جمهور خوانده، چه می گوید؟
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نخستین پرواز مسافری تهران - دبی امروز انجام شد
انجام نخستین پرواز فرودگاه بوشهر پس از چهار ماه
خبر خوش درباره آماده سازی فرودگاه قشم
هواپیمایی «آوا» یا «آوار»؟/ وقتی «حقوق مصرف‌کننده» کشک است!
اعلام وضعیت پروازها در روزهای شنبه و یکشنبه
سانحه برای هواپیمای مسافربری در فرودگاه مشهد + عکس
وب گردی
پرشین هتل
تصاویر آخرالزمانی تازه از مرز چین و نپال
تکرار سخنرانی آیت الله مطهری توسط داریوش اقبالی را ببینید
ویدیوی دستیار قالیباف پس از بی‌غیرت خوانده شدن توسط کیهان
قرص نجات‌بخش رنگ پوست برای مبتلایان پیسی
عوارض و فواید مصرف گوجه فرنگی
خون‌خواه رهبرم؛ اما پوشک بچه شده 860 هزار تومن!
عکس العمل شهرام همایون به بازگشت محسن نامجو
کدام خوراکی‌ها جایگزین دارو می‌شوند؟
اگر می‌دانستم آمریکا می‌خواهد رهبرمان را شهید کند، دست از غنی سازی برمی‌داشتم!
وقوع ماه‌گرفتگی بامداد جمعه / زمان و مدت رصد در ایران
واژگونی مرگبار پژو پارس در جاده علویجه
چه چیزهایی را با معده خالی نخوریم یا کمتر بخوریم؟
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند
بازگشت نامجو به ایران؛ فصل تازه‌ای برای هنرمندان مهاجر
پزشکیان: از ۱۳ نفر از اعضای شعام ۱۲ نفر موافق تفاهم‌نامه بودند/نرخ سهمیه سوم بنزین باید ۱۰ هزار تومان باشد
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۰۶ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۷ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۵۵ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۱ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ نسخه ناترازی یا جرقه گرانی؟ / زندیان: بنزین را نمی‌توان فقط با یک عدد سنجید  (۳۹ نظر)
آقای قائم‌پناه! غنی‌سازی را قربانی نکنید؛ رهبری برای همین حق به شهادت رسیدند  (۳۷ نظر)
پزشکیان: از ۱۳ نفر از اعضای شعام ۱۲ نفر موافق تفاهم‌نامه بودند/نرخ سهمیه سوم بنزین باید ۱۰ هزار تومان باشد  (۳۶ نظر)
tabnak.ir/005qAW
tabnak.ir/005qAW