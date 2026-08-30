به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، فرزاد قلندری یکشنبه عصر اظهار کرد: با وجود وزش باد شدید و گستردگی حریق، نیروهای امدادی، آتش‌نشانی، دستگاه‌های متولی، مردم، سازمان‌های مردم نهاد و دهیاری در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند و عملیات اطفا را با جدیت آغاز کردند.

وی با اشاره به حضور میدانی به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و بخشدار منطقه در محل حادثه افزود: با هماهنگی مطلوب میان نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، دستگاه‌های اجرایی مربوطه و همکاری اهالی منطقه، هلال احمر، سازمان‌های مردم نهاد ، شهرداری هیر و دهیاری آتش‌سوزی به‌ طور کامل مهار و از سرایت آن به سایر نقاط جلوگیری شد.

فرماندار اردبیل با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی عوامل امدادی و مردم محلی، از عموم هم‌استانی‌ها، گردشگران و مسافران خواست تا با توجه به شرایط فصلی و پوشش گیاهی منطقه، از روشن کردن آتش در تفرجگاه‌ها، مراتع و مناطق گردشگری خودداری کرده و در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کوشا باشند.