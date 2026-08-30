هشدار درباره کیفیت بنزین و افزایش خرابی خودروها

صادق الحسینی، کارشناس اقتصاد، با انتقاد از کیفیت بنزین مدعی شد: «با پایین آوردن اکتان و اضافه کردن متانول باعث افزایش سوخت ماشین شدند و کیفیت سوخت به حدی کاهش پیدا کرده که ممکن است طی سه ماه آینده با حجم زیادی از خودروهای دچار مشکل و خرابی موتور مواجه شویم.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کیفیت سوخت و تأثیر آن بر عملکرد و سلامت موتور خودروها، در روزهای گذشته یکی از دغدغه‌های رانندگان بوده است. طی چند روز گذشته نیز شماری از رانندگان از مشکلاتی مانند خاموش شدن ناگهانی، لرزش خودرو، ریپ زدن، بد استارت خوردن، دیر روشن شدن و حتی آسیب به موتور خبر داده‌اند. برخی از آن‌ها، بنزین بی‌کیفیت را یکی از دلایل احتمالی بروز این مشکلات می‌دانند.