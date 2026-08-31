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فواید گزنه؛ از کاهش التهاب تا کنترل قند خون

گزنه، گیاهی شناخته‌شده در طب سنتی با خواص متعدد برای حفظ سلامت بدن است. این گیاه توانایی درمان برخی از بیماری‌ها همچون التهاب‌های مختلف در بدن را دارد.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۶۹
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گزنه

به گزارش تابناک؛ گزنه یکی از گیاهان دارویی پرکاربرد در طب سنتی است و از دیرباز برای تسکین درد‌های مفصلی، التهاب و برخی مشکلات ادراری استفاده می‌شده است. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد، این گیاه فواید متعددی برای بدن دارد که از آنها به موارد زیر اشاره کرده‌ایم:

۱. سرشار از مواد مغذی

برگ و ریشه این گیاه سرشار از ویتامین‌های C، A، K، برخی ویتامین‌های گروه B و مواد معدنی همچون آهن، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و اسید‌های چرب ضروری، آمینواسید‌ها و آنتی‌اکسیدان‌هاست. آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند از صدمات رادیکال‌های آزاد به سلول‌های بدن پیشگیری کنند.

۲. موثر در کاهش التهاب

ترکیبات موجود در گزنه در کاهش نشانگر‌های التهابی موثرند و از درد‌های مفصلی و علائم آرتروز می‌کاهند.

۳. درمان علائم بزرگ شدن پروستات

گزنه می‌تواند در کاهش مشکلات ادراری ناشی از بزرگی پروستات موثر باشد و از شدت برخی از علائم کم کند.

۴. بهبود حساسیت فصلی

دمنوش این گیاه، از علائم حساسیت‌های فصلی، مانند آبریزش بینی و التهاب مخاط، می‌کاهد.

۵. کنترل فشار خون

بنابر بررسی‌های محققان، این گیاه با باز کردن رگ‌های بدن از فشار وارده به قلب می‌کاهد و گردش خون را بهبود می‌بخشد.

۶. کاهش قند خون

گزنه با تنظیم متابولیسم گلوکز، از قند خون بدن می‌کاهد و دمنوش آن برای افراد مبتلا به دیابت مفید است. درضمن گیاه گزنه ادرارآور، قابض، تقویت‌کننده عمومی بدن، مغذی، تقویت‌کننده گردش خون و افزایش‌دهنده جریان شیر مادر است.

مهم‌ترین مضرات گزنه

این گیاه دارویی مضراتی هم دارد که باید به آن توجه کرد:

* افت فشار خون: به‌ویژه اگر همراه با داروی فشار خون مصرف شود

* کاهش بیش از حد خون: در افراد دیابتی که داروی کاهش قند خون مصرف می‌کنند

* مشکلات گوارشی خفیف: مانند دل‌درد و تهوع در برخی افراد

* حساسیت پوستی مانند کهیر یا سوزش: در تماس با گیاه تازه

* تداخل دارویی: با دارو‌های رقیق‌کننده خون، ادرارآور‌ها و دارو‌های دیابت و فشار خون

دمنوش گزنه را می‌توان مانند چای، دم و مصرف کرد. البته بهتر است مصرف این گیاه زیر نظر پزشک طب سنتی باشد تا دچار مشکل نشوید.

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برچسب ها
گزنه گیاهان دارویی طب سنتی دردهای مفصلی
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