فواید گزنه؛ از کاهش التهاب تا کنترل قند خون
به گزارش تابناک؛ گزنه یکی از گیاهان دارویی پرکاربرد در طب سنتی است و از دیرباز برای تسکین دردهای مفصلی، التهاب و برخی مشکلات ادراری استفاده میشده است. بررسیهای جدید نشان میدهد، این گیاه فواید متعددی برای بدن دارد که از آنها به موارد زیر اشاره کردهایم:
۱. سرشار از مواد مغذی
برگ و ریشه این گیاه سرشار از ویتامینهای C، A، K، برخی ویتامینهای گروه B و مواد معدنی همچون آهن، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و اسیدهای چرب ضروری، آمینواسیدها و آنتیاکسیدانهاست. آنتیاکسیدانها میتوانند از صدمات رادیکالهای آزاد به سلولهای بدن پیشگیری کنند.
۲. موثر در کاهش التهاب
ترکیبات موجود در گزنه در کاهش نشانگرهای التهابی موثرند و از دردهای مفصلی و علائم آرتروز میکاهند.
۳. درمان علائم بزرگ شدن پروستات
گزنه میتواند در کاهش مشکلات ادراری ناشی از بزرگی پروستات موثر باشد و از شدت برخی از علائم کم کند.
۴. بهبود حساسیت فصلی
دمنوش این گیاه، از علائم حساسیتهای فصلی، مانند آبریزش بینی و التهاب مخاط، میکاهد.
۵. کنترل فشار خون
بنابر بررسیهای محققان، این گیاه با باز کردن رگهای بدن از فشار وارده به قلب میکاهد و گردش خون را بهبود میبخشد.
۶. کاهش قند خون
گزنه با تنظیم متابولیسم گلوکز، از قند خون بدن میکاهد و دمنوش آن برای افراد مبتلا به دیابت مفید است. درضمن گیاه گزنه ادرارآور، قابض، تقویتکننده عمومی بدن، مغذی، تقویتکننده گردش خون و افزایشدهنده جریان شیر مادر است.
مهمترین مضرات گزنه
این گیاه دارویی مضراتی هم دارد که باید به آن توجه کرد:
* افت فشار خون: بهویژه اگر همراه با داروی فشار خون مصرف شود
* کاهش بیش از حد خون: در افراد دیابتی که داروی کاهش قند خون مصرف میکنند
* مشکلات گوارشی خفیف: مانند دلدرد و تهوع در برخی افراد
* حساسیت پوستی مانند کهیر یا سوزش: در تماس با گیاه تازه
* تداخل دارویی: با داروهای رقیقکننده خون، ادرارآورها و داروهای دیابت و فشار خون
دمنوش گزنه را میتوان مانند چای، دم و مصرف کرد. البته بهتر است مصرف این گیاه زیر نظر پزشک طب سنتی باشد تا دچار مشکل نشوید.