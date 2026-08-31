طرز تهیه لازانیا مرغ با سس آلفردو
به گزارش تابناک؛ لازانیا نوعی پاستای ورقهای، پهن و مسطح است و یکی از قدیمیترین انواع پاستا به شمار میرود. خمیر لازانیا در واقع همان خمیر پاستاست که آن را به صورت ورقههای پهن تهیه میکنند. لازانیا امروز یکی از غذاهای خوشمزه و پر طرفدار بین المللی است که در تمان نقاط جهان تهیه و سرو میشود؛ همچنین لازانیا در میان کودکان نیز یک غذای پر طرفدار است. ورقههای لازانیا به صورت آماده، خشک و کارخانهای مانند ماکارونی در تعداد انبوه تولید میشوند و در اشکال گوناگون داخل سوپر مارکتها و فروشگاهها موجودند. لازانیای مرغ با سس چیکن آلفردو نوعی لازانیا بسیار خوشمزه و متفاوت است که از ترکیب سینه مرغ با سس آلفردو و پنیر پیتزا تهیه میشود.
به گزارش فرارو، اگر دوست دارید این لازانیای متفاوت را در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه لازانیا مرغ با سس آلفردو همراه ما باشید.
مواد لازم برای پخت لازانیا مرغ با سس آلفردو
سینه مرغ: ۱ عدد
روغن زیتون: ۱ قاشق غذاخوری
سسس خردل: ۲ قاشق غذاخوری
پنیر پیتزا: ۱ پیمانه
نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پاپریکا و پودر آویشن: به میزان لازم
قرص استاک مرغ: ۱ عدد
پنیر پیتزا: ۱ پیمانه
لازانیا: ۱ بسته
مواد لازم برای سس آلفردو
کره: ۲۵ گرم
قارچ: ۴۰۰ گرم
شیر: یک سوم پیمانه
خامه صبحانه: ۲۰۰ گرم
سیر: ۵ حبه
پنیر پارمزان: یک سوم پیمانه
آویشن: نصف قاشق چایخوری
طرز تهیه لازانیا مرغ با سس آلفردو
مرحله اول، مزهدار کردن مرغ: سینه مرغ را با مقداری نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پاپریکا و آویشن و سس خردل مزهدار کنید و بگذارید نیم ساعت بماند، سپس روغن زیتون را داخل ماهی تابه بریزید و روی حرارت کم اجاق گاز قرار بدهید. سینه مرغ مزهدار شده را داخل روغن زیتون با حرارت کم سرخ کنید تا کاملا نرم شود و بپزد، سپس سینه مرغ پخته را به صورت مکعبی برش بزنید و کنار بگذارید.
مرحله دوم؛ درست کردن سس آلفردو: کره را داخل یک ماهی تابه مناسب بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا کره کم کم آب شود، سپس حبههای سیر رنده شده را اضافه کنید. سی ثانیه بعد قارچ ورقهای شده را به مخلوط سیر و کره اضافه کنید و اجازه بدهید آب قارچ کم کم کشیده و جمع شود. در مرحله بعد خامه را اضافه کنید و هم بزنید، سپس شیر را کم کم داخل ماهی تابه بریزید و هم بزنید تا یکدست شود. آویشن، قرص استاک مرغ و پنیر پارمسان را هم اضافه کنید و بعد از اینکه سس شروع به جوشیدن کرد، اجاق گاز را خاموش کنید.
مرحله سوم؛ ترکیب نهایی: سینه مرغ پخته و خرد شده را داخل سس آلفردو بریزید و هم بزنید. یک ظرف پیرکس مناسب یا قالب مخصوص لازانیا را آماده کنید. کف ظرف ورقههای لازانیا را بچینید و از سس آلفردو روی ورقهها بریزید و بعد پنیر پیتزا را اضافه کنید. این کار را به صورت لایه به لایه ادامه بدهید تا ظرف پر شود. لایه رویی باید سس و پنیر باشد. ظرف لازانیا را داخل فر ۱۸۰ درجه به مدت ۲۵ دقیقه قرار بدهید تا لازانیا بپزد و لایه رویی برشته شود. حالا لازانیا مرغ خوشمزه ما با سس آلفردو آماده است، نوش جان.
نکات کلیدی
برای درست کردن لازانیا بهتر است از لازانیای نیمه آماده استفاده کنید که نیازی به جوشاندن ندارد.
قارچ طبع گرمی دارد و سرشار از پروتئین، ویتامین، مواد معدنی، آمینو اسید، فیبر، مس، آهن، آنتی اکسیدان، آمینو اسید و... است، همچنین در پیشگیری از سرطان سینه و پروستات موثر است و سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند. هنگام خرید قارچ به این نکته توجه داشته باشید که قارچ تازه حتماً نباید سفید و شفاف باشد. یکی از راههای تشخیص قارچ سالم این است که قارچ باید تا حدودی سنگین باشد. اگر قارچ سبک و توخالی باشد، سالم نیست. کلاهک قارچ سالم نباید شکاف داشته باشد؛ همچنین بهتر است قارچهایی را که روی پوست آنها لکه قهوهای دارند، خریداری نکنید و اگر خریداری کردید، حتماً به صورت پخته آن را مصرف کنید.
روغن زیتون به دلیل ارزش غذایی بالایی که دارد، در رژیم غذایی بسیاری از افراد از جایگاه ویژهای برخوردار است. اما از آنجا که قیمت روغن زیتون خالص بالاست، معمولاً در هنگام عرضه در بازار با روغنهای معمولی مخلوط میشود. درنتیجه از کیفیت آن کاسته میشود؛ بنابراین کسانی که به دنبال خرید روغن زیتون هستند، اغلب میپرسند که چطور روغن زیتون اصل را تشخیص بدهیم. البته تشخیص خالص بودن روغن زیتون کار چندان سادهای نیست. با این حال کارشناسان برای تشخیص روغن زیتون اصل سه روش را به شرح ذیل ارائه دادهاند:
ـ برای انتخاب روغن مرغوب بهتر است که اول آن را ببویید. روغن زیتون خوب باید بوی میوه زیتون، سیب یا علف تازه بدهد که مربوط به نوع زیتون یا زمان برداشت آن است؛ بنابراین اگر بوی فلز احساس کردید، بدانید که روغن نامرغوب یا فاسد است.
ـ روش دوم برای تشخیص روغن زیتون اصل این است که آن را بچشید. اگر ۱ قاشق روغن زیتون را در دهان خود بریزید و در دهان بچرخانید و با استشمام هوا آن را فرو بدهید، باید بعد از چند لحظه در گلوی خود تلخی و تندی شدیدی احساس کنید. به نحوی که گلوی شما بسوزد. در بعضی موارد افراد به دلیل تندی بیش از حد روغن به سرفه میافتند. درست پس از ۱ دقیقه مزه تلخی و تندی از بین میرود و خوشمزه میشود. ضمن اینکه فرد با خوردن این روغن در دهان خود احساس چربی نمیکند. با خوردن روغن زیتون اصل در ابتدای زبان احساس شیرینی و در انتهای آن احساس تلخی و سوزش خواهید داشت.
ـ روش بعدی برای تشخیص روغن زیتون اصل رنگ آن است. رنگ روغن زیتون باید زرد مایل به سبز باشد. البته رنگ روغن زیتون معیار مناسبی برای تعیین کیفیت روغن نیست؛ زیرا بهراحتی میتوان در آن تقلب کرد.