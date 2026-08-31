این مرغ خوشمزه را حتما امتحان کنید و لذت ببرید!

مرغ با آلو نوعی روش طبخ مرغ است که در آن مرغ با سسی از پیاز، رب انار، آلو و زرشک طبخ می‌شود.

به گزارش تابناک؛ به تعداد آشپز‌های دنیا روش‌های پخت مرغ وجود دارد که هرکس به روش خودش آن را طبخ می‌کند. مرغ را اگر خوشمزه بپزید، می‌تواند از هر نوع غذای گوشتی خوشمزه‌تر هم باشد. اگر از درست کردن مرغ‌های تکراری خسته شده‌اید و دوست دارید مرغ را با یک روش جدید برای خودتان و خانواده تهیه کنید، حتما این مطلب را دنبال کنید.

طبخ مرغ با آلو نوعی روش پخت مرغ است که با دستور‌های متفاوت تهیه می‌شود و در استان‌های شمالی کشور نوعی غذای مرسوم و بسیار خوشمزه است که در عروسی‌ها و مهمانی‌ها گل سرسبد غذا‌ها است. ما در این مطلب می‌خواهیم یک روش آسان و بسیار خوشمزه را برای پخت مرغ و آلو به شما آموزش بدهیم پس در ادامه این مطلب با طرز تهیه خورش مرغ و آلوی خوشمزه همراه ما باشید.

مواد لازم

مرغ: ۴ تکه

پیاز بزرگ: ۱ عدد

رب گوجه فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری

رب انار: ۲ قاشق غذاخوری سرپر

آلو خورشتی: ۶ تا ۷ عدد

زعفران دم کرده غلیظ: به میزان لازم

زرشک: ۲ قاشق غذاخوری

آب جوش: نصف لیوان

نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و قرمز: به میزان لازم

روغن: به میزان لازم

طرز تهیه

برای درست کردن این مرغ خوشمزه ابتدا پیاز را به صورت خلالی برش بزنید و همراه با کمی روغن داخل یک قابلمه مناسب بریزید.

پیاز را تفت بدهید تا نرم و طلایی شود، سپس کمی نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و فلفل قرمز اضافه کنید و سی ثانیه تفت بدهید. در مرحله بعد مرغ را اضافه کنید و یکی دو دقیقه با پیازداغ تفت بدهید.

حالا نوبت اضافه کردن رب گوجه و رب انار است. ترکیب رب‌ها را داخل روغن و پیازداغ یک دقیقه تفت بدهید و بعد آلو خورشتی خیس خورده و کمی زعفران دم کرده اضافه کنید.

حالا آب جوش بریزید و درب ماهی تابه را ببندید. یک ساعت زمان بدهید تا خورش بجوشد و مرغ بپزد. در مرحله آخر زرشک را اضافه کنید و و دوباره درب ماهی تابه را ببندید.

یک ربع زمان بدهید زرشک با مرغ بجوشد و بعد خورش مرغ خوشمزه ما آماده سرو است که می‌توانید آن را همراه با کته زعفرانی میل کنید، نوش جان.

نکات کلیدی

آلو با داشتن خواص آنتی اکسیدانی سرشار از ویتامین‌های گروه A، B، C و همچنین دارای کلسیم، منیزیم، فسفر، آهن و گوگرد است. آلو خورشتی معمولا به رنگ‌های زرد، سیاه و قهوه‌ای روشن و در اندازه‌های ریز یا درشت در بازار موجود است. آلو خورشتی تازه و مرغوب نباید بوی ترشیدگی بدهد و باید ظاهری شفاف داشته باشد. همیشه هنگام استفاده از آلو در خورش نیم ساعت قبل آن را توی یک کاسه با آب ولرم خیس کنید. این کار باعث می‌شود اگر آلو دارای شن ریزه یا آشغال باشد، با خیس خوردن کاملا تمیز شود. بعد از نیم ساعت آلو را توی یک صافی بریزید و روی آن آب بگیرید؛ سپس به غذا اضافه کنید.

برای درست کردن زعفران سعی کنید از زعفران دم کرده غلیظ استفاده کنید؛ چون هرقدر زعفران را با آب بیش‌تری دم کنید، کم‌رنگ‌تر می‌شود و مجبور می‌شوید برای به دست آوردن رنگ دلخواه‌تان از زعفران بیشتری استفاده کنید؛ بنابراین نحوه دم کردن زعفران بسیار مهم است. برای دم کردن زعفران ابتدا زعفران را بدون اضافه کردن شکر یا قند کاملاً پودر کنید. بعد به ازای ۱ قاشق چای‌خوری زعفران ۲ قاشق سوپ‌خوری آب جوش و ۲ تکه یخ به آن اضافه کنید. افزودن یخ باعث می‌شود به زعفران شوک وارد شود و رنگ بیش‌تری پس بدهد. زعفران را در ظرف دردار در فریزر نگهداری کنید و موقع استفاده اجازه بدهید در دمای محیط یخ زدایی شود. پس از هر بار استفاده دوباره زعفران باقی مانده را داخل فریزر قرار دهید. حواستان باشد زعفرانی که استفاده می‌کنید، تقلبی نباشد. برای اینکه بفهمید زعفران تقلبی یا خالص است. زعفران را بین انگشتتان بگذارید و فشار بدهید. اگر روغن پس نداد؛ یعنی خالص است. زعفران‌های تقلبی معمولاً براق هستند.

زرشک نباید زیاد حرارت ببیند؛ چون رنگ آن عوض می‌شود. اصلأ لازم نیست زرشک به اندازه‌ای روی حرارت بماند تا پف کند. اگر بیش از حد روی حرارت بماند، رنگ پس می‌دهد و تیره می‌شود. استفاده از شکر ترشی زیاد زرشک را می‌گیرد و در عین حال به براق‌تر شدن آن هم کمک می‌کند؛ بنابراین درصورت تمایل می‌توانید هنگام تفت دادن زرشک کمی شکر به آن اضافه کنید. نکته مهم دیگر در مورد زرشک نحوه شستن آن است. زرشک با یک بار زیر آب گرفتن تمیز نمی‌شود. برای شستن زرشک ابتدا زرشک‌ها را پاک کنید و در یک صافی یا الک بریزید. الک را روی یک قابلمه یا کاسه قرار دهید و زیر شیر آب بگیرید. بعد از چند دقیقه اگر الک را بلند کنید، می‌بینید که داخل کاسه پر از شن‌ریزه شده است. این کار را باید تا جایی ادامه دهید که آب باقی مانده داخل کاسه کاملاً تمیز باشد.