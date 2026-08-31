ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

۶ نشانه‌ای که نباید درباره روده بزرگ نادیده بگیرید

وجود خون روشن یا تیره در مدفوع می تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از بواسیر و شقاق گرفته تا مشکلات جدی تر. اگر خونریزی تکرار شود یا بدون علت مشخص رخ دهد، باید توسط پزشک بررسی شود.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۶۵
| |
440 بازدید
علائم مشکلات روده

به گزارش تابناک؛ سرطان روده بزرگ ممکن است در مراحل اولیه علامت مشخصی نداشته باشد. به همین دلیل، شناخت تغییرات غیرعادی بدن و انجام غربالگری در سن مناسب اهمیت زیادی دارد.

۱. خون در مدفوع

وجود خون روشن یا تیره در مدفوع می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از بواسیر و شقاق گرفته تا مشکلات جدی تر. اگر خونریزی تکرار شود یا بدون علت مشخص رخ دهد، باید توسط پزشک بررسی شود.

۲. تغییر مداوم در اجابت مزاج

یبوست، اسهال یا تغییر شکل مدفوع که بدون دلیل مشخص ایجاد شده و برای مدتی ادامه پیدا می‌کند، می‌تواند از نشانه‌هایی باشد که نیاز به بررسی پزشکی دارد.۳. کم خونی و خستگی

خونریزی مخفی از دستگاه گوارش می‌تواند به مرور باعث کم خونی ناشی از کمبود آهن شود. خستگی، ضعف و رنگ پریدگی از نشانه‌های احتمالی کم خونی هستند.

۴. درد یا ناراحتی شکمی

درد، گرفتگی، نفخ یا احساس پری مداوم در شکم معمولا دلایل مختلفی دارد، اما اگر جدید، مداوم یا همراه با علائم دیگر باشد، بهتر است بررسی شود.

۵. کاهش وزن بدون دلیل

کاهش وزن قابل توجه بدون تغییر در رژیم غذایی یا فعالیت بدنی، علامتی است که نباید نادیده گرفته شود. این نشانه اختصاصی سرطان نیست، اما در صورت ادامه یافتن باید علت آن مشخص شود.

۶. احساس تخلیه نشدن کامل روده

احساس مداوم نیاز به دفع، حتی پس از اجابت مزاج، یا تغییر قابل توجه در عادت‌های دفعی می‌تواند نیازمند بررسی باشد.

چه زمانی باید مراجعه کرد؟

وجود هر کدام از این علائم لزوما به معنای سرطان نیست و بیماری‌های بسیار شایع تری نیز می‌توانند همین نشانه‌ها را ایجاد کنند. اما اگر علائم مداوم هستند، تشدید می‌شوند یا چند علامت همزمان وجود دارد، بهتر است مراجعه به پزشک را به تاخیر نیندازید.

غربالگری منظم نیز اهمیت زیادی دارد؛ برای افراد با خطر متوسط، بسیاری از راهنما‌ها آغاز غربالگری سرطان روده بزرگ را از ۴۵ سالگی توصیه می‌کنند. افراد دارای سابقه خانوادگی یا عوامل خطر دیگر ممکن است به غربالگری زودتر یا با فاصله کوتاه‌تر نیاز داشته باشند.

اگر هر یک از این علائم را دارید، برای تشخیص علت با پزشک مشورت کنید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سرطان روده روده بزرگ خون مدفوع
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه اطلاعیه داد/ بروزرسانی می شود
از «نه به اعدام» تا حکم تازه؛ صندلی‌ها برای نادره رضایی تمام نمی‌شوند!
خورشید دوگانه ربیع‌الاول؛ روزی که دو نور در تاریخ طلوع کردند/ بهانه‌ای برای دوباره «ما» شدن
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
این ۵ علامت خبر از سرطان روده بزرگ می‌دهند
تقاضای فوری انتقال خون از تهرانی‌ها
دعوت از مردم برای اهدای خون برای بیماران سرطانی
اهدای سلول بنیادی از خون چگونه انجام می‌شود؟+جزییات
وب گردی
پرشین هتل
تکرار سخنرانی آیت الله مطهری توسط داریوش اقبالی را ببینید
قرص نجات‌بخش رنگ پوست برای مبتلایان پیسی
لحظه آغاز سیل آخرالزمانی در مرز نپال و چین
ویدیوی دستیار قالیباف پس از بی‌غیرت خوانده شدن توسط کیهان
ادعاهای عجیب همسر محسن نامجو و پاسخ محسن را ببینید
عوارض و فواید مصرف گوجه فرنگی
کدام خوراکی‌ها جایگزین دارو می‌شوند؟
واژگونی مرگبار پژو پارس در جاده علویجه
چه چیزهایی را با معده خالی نخوریم یا کمتر بخوریم؟
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند
بازگشت نامجو به ایران؛ فصل تازه‌ای برای هنرمندان مهاجر
پزشکیان: از ۱۳ نفر از اعضای شعام ۱۲ نفر موافق تفاهم‌نامه بودند/نرخ سهمیه سوم بنزین باید ۱۰ هزار تومان باشد
رهبر معظم انقلاب: گاهی بیان صادقانه ضعف‌ها کمک به دشمن است/هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه اطلاعیه داد/ بروزرسانی می شود
قیمت سکه پارسیان امروز ۷ شهریور ۱۴۰۵
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۰۶ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۱ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۵۸ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۷ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۱ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ نسخه ناترازی یا جرقه گرانی؟ / زندیان: بنزین را نمی‌توان فقط با یک عدد سنجید  (۳۹ نظر)
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ آغاز اصلاح مصرف یا نرخ‌بازی تازه‌!  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005qAH
tabnak.ir/005qAH