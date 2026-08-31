۶ نشانهای که نباید درباره روده بزرگ نادیده بگیرید
به گزارش تابناک؛ سرطان روده بزرگ ممکن است در مراحل اولیه علامت مشخصی نداشته باشد. به همین دلیل، شناخت تغییرات غیرعادی بدن و انجام غربالگری در سن مناسب اهمیت زیادی دارد.
۱. خون در مدفوع
وجود خون روشن یا تیره در مدفوع میتواند دلایل مختلفی داشته باشد، از بواسیر و شقاق گرفته تا مشکلات جدی تر. اگر خونریزی تکرار شود یا بدون علت مشخص رخ دهد، باید توسط پزشک بررسی شود.
۲. تغییر مداوم در اجابت مزاج
یبوست، اسهال یا تغییر شکل مدفوع که بدون دلیل مشخص ایجاد شده و برای مدتی ادامه پیدا میکند، میتواند از نشانههایی باشد که نیاز به بررسی پزشکی دارد.۳. کم خونی و خستگی
خونریزی مخفی از دستگاه گوارش میتواند به مرور باعث کم خونی ناشی از کمبود آهن شود. خستگی، ضعف و رنگ پریدگی از نشانههای احتمالی کم خونی هستند.
۴. درد یا ناراحتی شکمی
درد، گرفتگی، نفخ یا احساس پری مداوم در شکم معمولا دلایل مختلفی دارد، اما اگر جدید، مداوم یا همراه با علائم دیگر باشد، بهتر است بررسی شود.
۵. کاهش وزن بدون دلیل
کاهش وزن قابل توجه بدون تغییر در رژیم غذایی یا فعالیت بدنی، علامتی است که نباید نادیده گرفته شود. این نشانه اختصاصی سرطان نیست، اما در صورت ادامه یافتن باید علت آن مشخص شود.
۶. احساس تخلیه نشدن کامل روده
احساس مداوم نیاز به دفع، حتی پس از اجابت مزاج، یا تغییر قابل توجه در عادتهای دفعی میتواند نیازمند بررسی باشد.
چه زمانی باید مراجعه کرد؟
وجود هر کدام از این علائم لزوما به معنای سرطان نیست و بیماریهای بسیار شایع تری نیز میتوانند همین نشانهها را ایجاد کنند. اما اگر علائم مداوم هستند، تشدید میشوند یا چند علامت همزمان وجود دارد، بهتر است مراجعه به پزشک را به تاخیر نیندازید.
غربالگری منظم نیز اهمیت زیادی دارد؛ برای افراد با خطر متوسط، بسیاری از راهنماها آغاز غربالگری سرطان روده بزرگ را از ۴۵ سالگی توصیه میکنند. افراد دارای سابقه خانوادگی یا عوامل خطر دیگر ممکن است به غربالگری زودتر یا با فاصله کوتاهتر نیاز داشته باشند.
اگر هر یک از این علائم را دارید، برای تشخیص علت با پزشک مشورت کنید.