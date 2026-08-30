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دستگیری قاتل فراری باغات بناب در مرزهای جنوبی

فرمانده انتظامی شهرستان بناب از دستگیری قاتل فراری باغات روستای دیزج در حین خروج غیرمجاز از کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۶۳
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دستگیری

به گزارش تابناک، سرهنگ فرامرز بابایاری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در باغات روستای «دیزج» و متواری شدن قاتل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان بناب قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی بناب با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهم را با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و در حین خروج غیرمجاز از کشور در یکی از مرزهای جنوبی کشور دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی، با مخلان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

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آذربایجان شرقی قتل قاتل فراری دستگیری
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