دستگیری قاتل فراری باغات بناب در مرزهای جنوبی

به گزارش تابناک، سرهنگ فرامرز بابایاری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در باغات روستای «دیزج» و متواری شدن قاتل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان بناب قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی بناب با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهم را با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و در حین خروج غیرمجاز از کشور در یکی از مرزهای جنوبی کشور دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی، با مخلان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.