وزیر رژیم صهیونیستی ایران را تهدید کرد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به ادعای کوهن، حملات مشترک آمریکا و اسرائیل برنامه هستهای ایران را بین دو تا چهار سال به عقب انداخته است. او مدعی شد که در صورت تلاش ایران برای بازسازی برنامههای هستهای یا موشکهای بالستیک خود، احتمال حمله دوباره اسرائیل وجود دارد. وزیر انرژی اسرائیل گفت: «اگر ایران اشتباه کند و سعی کند برنامه هستهای یا برنامه موشکهای بالستیک خود را از سر بگیرد، حتی اگر با ایالات متحده توافقی حاصل شود، ما آنجا خواهیم بود تا به آن حمله کنیم.»
وزیر خارجه سابق کابینه بنیامین نتانیاهو در دفاع از جنگ تحمیلی علیه ایران، به سراغ ادعای تکراری اسرائیل و آمریکا درباره برنامه هستهای ایران رفت. در حالی که رژیم صهیونیستی تنها دارنده سلاح هستهای در منطقه غرب آسیا است، کوهن به یدیعوت آحارونوت گفت: اگر اسرائیل حمله نمیکرد، ایران به سلاحهای هستهای دست مییافت.به ادعای او، طبق برآورد اطلاعاتی این رژیم، حملات مشترک (آمریکا و اسرائیل)، این برنامه (هستهای ایران) را بین دو تا چهار سال به عقب انداخته است.