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کد خبر:۱۳۹۲۱۴۰
کد خبر:۱۳۹۲۱۴۰
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نبض خبر

اعلام شرط ایران برای از سرگیری تفاهم اسلام آباد

کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امورخارجه گفت: «...تلاش قطر و پاکستان بررسی امکان بازگشت به اجرای تعهدات تفاهم اسلام‌آباد بود... ایران آمادگی خود را از طریق تفاهم با عمان درباره تنگه هرمز مشخص کرده، اما اجرا بر عهده آمریکاست. آمریکا تعهداتش را متوقف کرده و باید اقدامات لازم را انجام دهد؛ پس از آن مسیر مشخص خواهد بود...» جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر کاظم غریب آبادی ویدیو تفاهم اسلام آباد مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا
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