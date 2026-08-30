اگر مدیری پس از یک دوره پرحاشیه کنار گذاشته می‌شود، آیا باید صرفا چند ماه صبر کرد و سپس همان فرد را با عنوانی دیگر به دولت بازگرداند؟ آیا در دولت پزشکیان «برکناری» به معنای پایان مسئولیت است یا فقط تغییر آدرس یک مدیر؟

به گزارش تابناک، نادره رضایی که دوره حضورش در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حاشیه‌های متعدد همراه شد و سرانجام از این سمت کنار رفت، حالا بار دیگر به ساختار دولت بازگشته است؛ این بار با عنوان «مشاور مسئولیت‌های اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری». بازگشت او در حالی رقم خورده که هنوز حواشی مربوط به دوره مدیریتش فروکش نکرده و افکار عمومی پاسخ روشنی درباره چرایی این جابه‌جایی‌ها و معیارهای دولت برای انتصاب مدیران دریافت نکرده است.

ماجرا فقط یک جابه‌جایی اداری نیست. رضایی در دوره معاونت هنری با مجموعه‌ای از حواشی روبه‌رو شد و یکی از جنجالی‌ترین آنها، موضع‌گیری او با عنوان «نه به اعدام» بود؛ موضعی که در فضای پس از احکام و اجرای اعدام‌های دی‌ماه با واکنش‌های گسترده مواجه شد. حالا پرسش اینجاست که اگر چنین موضع‌گیری‌ای برای یک مقام دولتی آن‌قدر مسئله‌ساز بود که ادامه فعالیت او در معاونت هنری به پایان رسید، چگونه همان فرد با فاصله‌ای کوتاه دوباره در ساختار دولت صاحب جایگاه شده است؟

از سوی دیگر، کارنامه رضایی در معاونت هنری نیز کم‌حاشیه نبود. انتقاد درباره برخی انتصاب‌ها، اتفاقات و حواشی جشنواره‌ها و اختلافات مدیریتی، نام او را بارها در فضای رسانه‌ای مطرح کرد. گزارش‌هایی نیز از اعتراض برخی اهالی هنر به نحوه مدیریت و انتصاب‌ها منتشر شد. در نهایت نیز با پایان مسئولیت او، وزارت فرهنگ اعلام کرد که محمدمهدی احمدی سرپرستی معاونت هنری را برعهده گرفته است. بنابراین انتظار طبیعی این بود که پایان یک دوره پرحاشیه، به معنای پایان مسئولیت مدیریتی باشد، نه آغاز یک مأموریت تازه در مجموعه‌ای دیگر.

اما آنچه این انتصاب را به یک علامت سؤال بزرگ‌تر تبدیل می‌کند، نه صرفاً شخص نادره رضایی، بلکه منطق انتصابات در دولت چهاردهم است. اگر مدیری پس از یک دوره پرحاشیه کنار گذاشته می‌شود، آیا باید صرفاً چند ماه صبر کرد و سپس همان فرد را با عنوانی دیگر به دولت بازگرداند؟ آیا در دولت پزشکیان «برکناری» به معنای پایان مسئولیت است یا فقط تغییر آدرس یک مدیر؟ مردم حق دارند بدانند معیار ارزیابی عملکرد چیست و چرا فردی که درباره مواضع سیاسی و عملکرد مدیریتی‌اش پرسش‌های جدی مطرح شده، دوباره به جایگاه دولتی بازمی‌گردد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که دولت باید درباره آن شفاف باشد؛ مدیری که یک‌بار به دلیل حاشیه‌ها از یک جایگاه کنار گذاشته شده، چرا دوباره پاداش مدیریتی می‌گیرد؟