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حجت الاسلام احمدی در گفت‌و‌گو با تابناک:

برای شکستن محاصره دریایی تمهیدات لازم اندیشیده شده است / ایران دست روی دست نمی‌گذارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه ایران برای مواجهه با تداوم محاصره دریایی تمهیدات لازم را در نظر گرفته است، گفت: اگر مسیرهای عادی مانند مذاکره به نتیجه نرسد، ایران اقدامات لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۳۲
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برای شکستن محاصره دریایی تمهیدات لازم اندیشیده شده است / ایران دست روی دست نمی‌گذارد

حجت‌الاسلام وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره افزایش قیمت کالاها در پی محاصره دریایی و اینکه آیا ایران باید برای شکستن این محاصره اقدام نظامی کند یا این مسئله از مسیر مذاکره قابل حل است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را برای این موضوع دیده است.

وی افزود: اگر چنانچه مسیرهای عادی مانند مذاکره و راهکارهای دیپلماتیک به نتیجه نرسد، جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم را در این خصوص حتماً به کار خواهد برد و باید منتظر زمان بود.

توافق با عمان؛ شروط ایران باید عملیاتی شود

احمدی درباره آخرین رایزنی‌ها میان ایران و عمان درباره کریدور مورد نظر دو کشور و علت تأخیر در اعلام توافق نیز گفت: مذاکراتی بین ما و عمان انجام شده و بر اساس اعلام طرفین، نتایجی نیز به دست آمده است؛ اما از لحاظ اجرایی و عملیاتی، زمانی می‌توانیم این موضوع را عملیاتی کنیم که شروط جمهوری اسلامی ایران برای باز شدن تنگه هرمز برآورده شود.

وی تأکید کرد: این مسئله مستلزم آن است که آمریکایی‌ها این شرایط را عملیاتی کنند.

برای شکستن محاصره دریایی تمهیدات لازم اندیشیده شده است / ایران دست روی دست نمی‌گذارد

عمان تحت فشار آمریکاست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اینکه آیا عمان در رایزنی‌های مربوط به تنگه هرمز تحت فشار آمریکا قرار دارد، گفت: قطعاً عمان تحت فشار است و ما هم انتظار نداریم رفتاری که جمهوری اسلامی ایران با آمریکایی‌ها دارد، آنها نیز همان رفتار را داشته باشند؛ به هر حال عمانی‌ها ملاحظاتی دارند.

احمدی ادامه داد: فکر می‌کنم برای عمان این موضوع هم جا افتاده که ناچار است با جمهوری اسلامی ایران همراهی کند تا بتواند مشکلات را حل کند؛ در غیر این صورت، اگر صرفاً به توصیه‌ها یا فشارهای آمریکایی‌ها توجه کنند، قطعاً برای خود عمان نیز مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

ایران اجازه نمی‌دهد کشورهای منطقه ابزار فشار آمریکا شوند

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد آمریکا از طریق کشورهای منطقه اهداف خودش را دنبال کند. بر همین اساس، فکر می‌کنم عمانی‌ها به دنبال همکاری و همراهی با ایران هستند، هرچند طبیعتاً نسبت به ملاحظات و نظر آمریکا نیز بی‌میل نیستند.

احمدی تصریح کرد: عمان به‌عنوان یک کشور منطقه‌ای، در این موضوع منافع و ملاحظات خودش را دارد و طبیعتاً باید میان این ملاحظات و فشارهای خارجی تصمیم‌گیری کند.

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برچسب ها
مجلس دولت مذاکرات محاصره دریایی ایران و آمریکا کمیسیون امنیت ملی مجلس
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