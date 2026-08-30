



به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت دشمن در شناخت روحیه ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دچار اشتباه محاسباتی است.



دشمن اگر تصور می‌کند با شهادت تعدادی از فرزندان ملت ایران و کارکنان نیروی دریایی، این نیرو از حرکت بازمی‌ایستد، سخت در اشتباه است.



نیروی دریایی با خون شهدا، راه خود را با اقتدار و استحکام بیشتری ادامه خواهد داد.



نیروی دریایی زنده و ایستاده، مأموریت خود را با قدرت ادامه می‌دهد و از هیچ تلاشی، برای دفاع از ایران عزیز و تأمین و حفظ امنیت ملت بزرگ ایران، دریغ نخواهند کرد.