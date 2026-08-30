مولودی آی شیعه‌ها ربیع الاوله را با نوای کربلایی حسین طاهری همزمان با جشن اعیاد ربیع الاول و ولادت حضرت محمد (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) می‌بینید و می‌شنوید. مولودی آی شیعه‌ها ربیع الاوله را با نوای کربلایی حسین طاهری همزمان با جشن اعیاد ربیع الاول و ولادت حضرت محمد (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) می‌بینید و می‌شنوید.

من حال خوبی دارم

تو شبای ربیع الاول

من مست مست مستم

تو هوای ربیع الاول

حالم میاد سر جاش

علی علی میگم پشت هم

پر از مدح مولا میشه

جشنهای ربیع الاول

آی شیعه ها ربیع الاوله

ماه خدا ربیع الاوله

عید زهرا و مرتضی ربیع الاوله

من از تموم روزا

روزی که اومدی رو میخواهم

اون سرنوشتی رو که

شما رقم زدی رو میخواهم

صلوات میفرستم

نشونه هاتو که میبینم

مثلا از تموم گلها

گل محمدی رو میخواهم

محمدی گل سر سبدی

تو آسمونیا زبون زدی

به کلبه درویشی زمین خوش اومدی

آی شیعه ها ربیع الاوله

ماه خدا ربیع الاوله

عید زهرا و مرتضی ربیع الاوله

ای جلوه خدایی مددی یا امام صادق

عشق و عزیز مایی مددی یا امام صادق

از قال صادق تو عاشق حسینم تا ابد

آقای کربلایی مددی یا امام صادق

امام ما امام صادقه

سلام ما امام صادقه

همه میدونن کلام ما امام صادقه

آی شیعه ها ربیع الاوله

ماه خدا ربیع الاوله

عید زهرا و مرتضی ربیع الاوله