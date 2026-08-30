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کد خبر: ۱۳۹۲۱۰۸
بازدید: ۱۴۵۵
نظرات: ۱

عکس: مرگبارترین حمله سال روسیه به اوکراین

اصابت یک فروند پهپاد روسی به یک انبار کالا، موجی از انفجارها و آتش‌سوزی‌های مهیب را به همراه داشت که به کشته شدن ۳۷ نفر و خسارت به ده‌ها خانه و ساختمان مسکونی انجامید. این رویداد، مرگبارترین حمله نظامی روسیه به اوکراین از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به شمار می‌رود.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل حمله روسیه به اوکراین پهپاد انفجار اوکراین
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
سیدمحسن
Iran (Islamic Republic of)
۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵
چنگ وکشتار
پاسخ
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