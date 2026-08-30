عکس: مرگبارترین حمله سال روسیه به اوکراین

اصابت یک فروند پهپاد روسی به یک انبار کالا، موجی از انفجارها و آتش‌سوزی‌های مهیب را به همراه داشت که به کشته شدن ۳۷ نفر و خسارت به ده‌ها خانه و ساختمان مسکونی انجامید. این رویداد، مرگبارترین حمله نظامی روسیه به اوکراین از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به شمار می‌رود.