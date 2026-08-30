عکس: برداشت سنتی برنج در گیلان

برداشت برنج یکی از حساس‌ترین مراحل در چرخه کشت این محصول است. برای یک برداشت موفق، رنگ بوته‌ها باید به زردی متمایل شده باشد و دانه‌ها آن‌قدر سفت شوند که زیر فشار ناخن نشکنند. در روش‌های سنتی که هنوز در بسیاری از شالیزارهای گیلان رایج است، کشاورزان با استفاده از داس و دست‌رنج خود، خوشه‌ها را درو کرده و پس از بسته‌بندی، در هوای آفتابی خشک می‌کنند تا رطوبت اضافی آن گرفته شود.