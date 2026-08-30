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کد خبر: ۱۳۹۲۱۰۳
بازدید: ۱۱۸۹
نظرات: ۱

عکس: برداشت سنتی برنج در گیلان

برداشت برنج یکی از حساس‌ترین مراحل در چرخه کشت این محصول است. برای یک برداشت موفق، رنگ بوته‌ها باید به زردی متمایل شده باشد و دانه‌ها آن‌قدر سفت شوند که زیر فشار ناخن نشکنند. در روش‌های سنتی که هنوز در بسیاری از شالیزارهای گیلان رایج است، کشاورزان با استفاده از داس و دست‌رنج خود، خوشه‌ها را درو کرده و پس از بسته‌بندی، در هوای آفتابی خشک می‌کنند تا رطوبت اضافی آن گرفته شود.

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برچسب‌ها:
عکس مستند برداشت سنتی برنج گیلان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۱
سلام و ارادت
این روستا مربوط به استان مازندران عزیز میباشد
پاسخ
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