عکس: برداشت سنتی برنج در گیلان
برداشت برنج یکی از حساسترین مراحل در چرخه کشت این محصول است. برای یک برداشت موفق، رنگ بوتهها باید به زردی متمایل شده باشد و دانهها آنقدر سفت شوند که زیر فشار ناخن نشکنند. در روشهای سنتی که هنوز در بسیاری از شالیزارهای گیلان رایج است، کشاورزان با استفاده از داس و دسترنج خود، خوشهها را درو کرده و پس از بستهبندی، در هوای آفتابی خشک میکنند تا رطوبت اضافی آن گرفته شود.
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