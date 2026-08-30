عکس: آیینواره «رحمة للعالمین» همزمان با هفته وحدت
در هفته وحدت اسلامی، باغ کتاب تهران میزبان آیینواره فرهنگی-هنری «رحمة للعالمین» بود. این مراسم که با حضور رئیس سازمان فرهنگی و هنری و سفرای کشورهای اسلامی برگزار شد، فضایی برای نمایش پیوند میان هنر و مفاهیم وحدتبخش در سطح بینالمللی فراهم آورد. عکس: زهرا پازکی
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برچسبها:عکس خبری آیینواره رحمة للعالمین هفته وحدت باغ کتاب تهران
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