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کد خبر: ۱۳۹۲۱۰۰
بازدید: ۳۰۳

عکس: آیین‌واره «رحمة للعالمین» همزمان با هفته وحدت

در هفته وحدت اسلامی، باغ کتاب تهران میزبان آیین‌واره فرهنگی-هنری «رحمة للعالمین» بود. این مراسم که با حضور رئیس سازمان فرهنگی و هنری و سفرای کشورهای اسلامی برگزار شد، فضایی برای نمایش پیوند میان هنر و مفاهیم وحدت‌بخش در سطح بین‌المللی فراهم آورد. عکس: زهرا پازکی

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برچسب‌ها:
عکس خبری آیین‌واره رحمة للعالمین هفته وحدت باغ کتاب تهران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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