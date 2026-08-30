مسعود پزشکیان در گفت و گوی تلویزیونی تاکید کرد: «صداوسیما هی‌‌ میگه‌ آمریکا تورمش دو درصد رفته بالا؛ خب‌ بابا مال ما صد درصد رفته بالا. همه چیز به تحریم و واردات ربط داره...» اظهارات کامل پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.