نبض خبر
سخنان جنجالی پزشکیان درباره تاثیر تحریمها در صداوسیما
مسعود پزشکیان در گفت و گوی تلویزیونی تاکید کرد: «صداوسیما هی میگه آمریکا تورمش دو درصد رفته بالا؛ خب بابا مال ما صد درصد رفته بالا. همه چیز به تحریم و واردات ربط داره...» اظهارات کامل پزشکیان را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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واقعیت را میگه ولی یه کم زیادی رک میگه! هرچی قیمت دلاریش زیاد بشه، قیمت داخلی هم ناگزیر بالا میره وگرنه داستان قاچاق سوخت را برای بقیه کالاها هم خواهیم داشت
فارغ از دقت اعداد اعلامی که دقت کامل نداره اما کلیت حرفش کاملا درسته
الیگارشی و سرمایه داری میخواد صدا و سیما هم بگیره از نظام مواظب باشید.
خدا پدر ایشان را بیامرزد که بالاخره یک مرد ولی با شجاعت و غیرت ظاهر شد تا حقیقت را بگوید.
وقتی مخالفان دولت چوب تورم و گرانی دلار را بر سر دولت می کوبند و ذره ای از جنک وو پیامدهای اقتصادی ان صحبت نمی کنند و همه چیز را به دولت نسبت می دهند ، دولت هم اینچنین از خودش دفاع می کند.
کمبود و گرانی آفت هر جنگی است. به خصوص چنگی که با تحریم و محاصره در جریان است.
چطور عده ای سعی در نادیده گرفتن این واقعیت دارند؟
چطور عده ای سعی در نادیده گرفتن این واقعیت دارند؟