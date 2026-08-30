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کد خبر:۱۳۹۲۰۹۳
کد خبر:۱۳۹۲۰۹۳
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نظرات: ۸
نبض خبر

سخنان جنجالی پزشکیان درباره تاثیر تحریم‌ها در صداوسیما

مسعود پزشکیان در گفت و گوی تلویزیونی تاکید کرد: «صداوسیما هی‌‌ میگه‌ آمریکا تورمش دو درصد رفته بالا؛ خب‌ بابا مال ما صد درصد رفته بالا. همه چیز به تحریم و واردات ربط داره...» اظهارات کامل پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان تحریم های آمریکا فشار اقتصادی جنگ اقتصادی ابرتورم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
2
2
پاسخ
واقعیت را میگه ولی یه کم زیادی رک میگه! هرچی قیمت دلاریش زیاد بشه، قیمت داخلی هم ناگزیر بالا میره وگرنه داستان قاچاق سوخت را برای بقیه کالاها هم خواهیم داشت
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
1
3
پاسخ
فارغ از دقت اعداد اعلامی که دقت کامل نداره اما کلیت حرفش کاملا درسته
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
2
1
پاسخ
الیگارشی و سرمایه داری میخواد صدا و سیما هم بگیره از نظام مواظب باشید.
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
2
3
پاسخ
خدا پدر ایشان را بیامرزد که بالاخره یک مرد ولی با شجاعت و غیرت ظاهر شد تا حقیقت را بگوید.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
1
4
پاسخ
وقتی مخالفان دولت چوب تورم و گرانی دلار را بر سر دولت می کوبند و ذره ای از جنک وو پیامدهای اقتصادی ان صحبت نمی کنند و همه چیز را به دولت نسبت می دهند ، دولت هم اینچنین از خودش دفاع می کند.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
1
2
پاسخ
کمبود و گرانی آفت هر جنگی است. به خصوص چنگی که با تحریم و محاصره در جریان است.
چطور عده ای سعی در نادیده گرفتن این واقعیت دارند؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
3
1
پاسخ
کلاه شما چند درصد رفته بالاتر رییس!،
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
0
0
پاسخ
فکر کردید آمریکا و اسرائیل از وضعیت اقتصادی ایران خبر ندارند یا مردم ایران فشار های اقتصادی را لمس نمی کنند و نمی بینند
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