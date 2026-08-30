عکس: آتش‌سوزی در سواحل «بیگ سور» کالیفرنیا

آتش‌سوزی موسوم به «پلاسکت» روز چهارشنبه در مناطق کوهستانی و دشوار شهرستان مونتری، در امتداد مسیر ساحلی و توریستی بیگ سور آغاز شد. در پی گسترش شعله‌های آتش در میان دره‌ها، مقامات ناچار شدند بخشی از بزرگراه شماره ۱ را برای مدتی جهت عملیات ایمنی مسدود کنند.