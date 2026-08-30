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کد خبر: ۱۳۹۲۰۹۱
بازدید: ۸

عکس: آتش‌سوزی در سواحل «بیگ سور» کالیفرنیا

آتش‌سوزی موسوم به «پلاسکت» روز چهارشنبه در مناطق کوهستانی و دشوار شهرستان مونتری، در امتداد مسیر ساحلی و توریستی بیگ سور آغاز شد. در پی گسترش شعله‌های آتش در میان دره‌ها، مقامات ناچار شدند بخشی از بزرگراه شماره ۱ را برای مدتی جهت عملیات ایمنی مسدود کنند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل آتش سوزی‌ کالیفرنیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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