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لحظه آغاز سیل آخرالزمانی در مرز نپال و چین
ویدیوی اختصاصی جدیدی که به دست نیویورکتایمز رسیده و این روزنامه آن را راستیآزمایی کرده است، تاکنون واضحترین تصویر از فروریختن کوه لانتانگ لیرونگ در 26 اوت را ارائه میدهد؛ رویدادی که باعث وقوع سیلابهای فاجعهبار در نپال و تبت شد. کوهنوردان پیش از آنکه حجم عظیمی از یخ، سنگ و آوار به درون دره سرازیر شود و ابری عظیم از گردوغبار به هوا برخیزد، صدای شکافی مهیب را شنیدند. ویدیوی دیگری نیز لحظاتی پس از فروریختن کوه، حرکت سریع آوار به سمت پاییندست را ثبت کرده است؛ آغاز فاجعهای که در ادامه جوامع و مناطق مسکونی پاییندست را ویران کرد.
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