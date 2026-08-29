اهدای جوایز ارزنده به کاربران سپینوی بانک صادرات ایران با برگزاری کمپین «75 ساعت تا 75 سالگی»
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این کمپین با هدف گرامیداشت سالروز تاسیس بانک صادرات ایران و قدردانی از همراهی مشتریان، از ساعت 21 روز چهارشنبه 11 شهریورماه سال جاری به مدت 75 ساعت برگزار میشود و مشتریان از طریق «دعوت موفق از دوستان»، «انجام تراکنشهای واجد شرایط» و «افزایش مانده حساب» در نئوبانک سپینو میتوانند امتیاز خود را افزایش داده و شانس بیشتری برای حضور در قرعهکشی کسب کنند.
در پایان جشنواره و پس از مشخصشدن شانس همه شرکتکنندهها، با انجام قرعهکشی، نام 75 نفر به عنوان برنده نهایی اعلام و هدیهای به مبلغ 75 میلیون تومان به هر کدام از آنها اهدا میشود.
کمپین «۷۵ ساعت تا ۷۵ سالگی» یکی از برنامههای مرتبط با آغاز هفتاد و پنجمین سال فعالیت بانک صادرات ایران است و ساختن تجربهای متفاوت برای مشتریان در استفاده از خدمات سپینو را دنبال میکند. این نئوبانک جامع در مردادماه 1403 با هدف ارائه مجموعهای از خدمات مالی و بانکی رونمایی شد و اکنون نیازهای بیش از 7 میلیون کاربر را پوشش میدهد.
اعطای انواع تسهیلات غیرحضوری، عرضه خدمات چک و چکنو، انتقال وجه، مشاهده رتبه اعتباری و هدیه دیجیتال از جمله بخشی از قابلیتهای نئوبانک سپینو است که بهطور مستمر مورد ارتقا و بهروزرسانی قرار میگیرد.
بانک صادرات ایران در 15 شهریورماه 1331 با هدف پاسخگویی به نیازهای مالی و بانکی جامعه تاسیس شد و طی 75 سال گذشته به عنوان «حافظه اقتصادی» کشورمان، با پشتیبانی اعتماد میلیونها مشتری در مسیر خدمترسانی گام برداشته است.