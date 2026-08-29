عکس: اعزام نیروهای مردمی به تنگه هرمز

هم‌زمان با فرا رسیدن هفته وحدت، پویش بزرگ و کشوری «امت احمد» با هدف نمایش وحدت و همبستگی ملی وارد مرحله جدیدی شد. در همین راستا و در قالب برنامه‌های این کمپین، جمعی از نیروهای مردمی از اقشار مختلف جامعه با حضور شیعه و سنی، به‌صورت خودجوش برای دفاع از آب و خاک ایران به تنگه هرمز اعزام شدند. این حرکت مردمی با هدف نمایش وحدت و انسجام اقوام و مذاهب مختلف کشور انجام شده و قرار است روند اعزام نیروهای مردمی در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.