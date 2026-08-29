ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۲۰۳۳
بازدید: ۲۲۸۵

عکس: اعزام نیروهای مردمی به تنگه هرمز

هم‌زمان با فرا رسیدن هفته وحدت، پویش بزرگ و کشوری «امت احمد» با هدف نمایش وحدت و همبستگی ملی وارد مرحله جدیدی شد. در همین راستا و در قالب برنامه‌های این کمپین، جمعی از نیروهای مردمی از اقشار مختلف جامعه با حضور شیعه و سنی، به‌صورت خودجوش برای دفاع از آب و خاک ایران به تنگه هرمز اعزام شدند. این حرکت مردمی با هدف نمایش وحدت و انسجام اقوام و مذاهب مختلف کشور انجام شده و قرار است روند اعزام نیروهای مردمی در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری تنگه هرمز نیروهای مردمی اعزام
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha