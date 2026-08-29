عکس: تولید آب شیرین در اعماق دریا
در حالی که پروژههایی مانند نمکزدایی ساحلی دانشگاه دیپونگورو در اندونزی با تکیه بر پنلهای خورشیدی و فیلترهای اسمز معکوس روزانه ۲۰ هزار لیتر آب شرب تولید میکنند، مهندسان در کالیفرنیا به دنبال جهشی بزرگتر رفتهاند؛ انتقال همین غشاهای تصفیه به اعماق اقیانوس تا با استفاده از فشار طبیعی آب، ضمن تأمین روزانه ۲۲۵ میلیون لیتر آب شیرین، معضل ردپای کربنی سنگین کارخانههای سنتی را برطرف کنند.
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برچسبها:عکس بین الملل آب شیرین کن دریا
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