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کد خبر: ۱۳۹۲۰۲۸
بازدید: ۱۹۲۰

عکس: تولید آب شیرین در اعماق دریا

در حالی که پروژه‌هایی مانند نمک‌زدایی ساحلی دانشگاه دیپونگورو در اندونزی با تکیه بر پنل‌های خورشیدی و فیلترهای اسمز معکوس روزانه ۲۰ هزار لیتر آب شرب تولید می‌کنند، مهندسان در کالیفرنیا به دنبال جهشی بزرگ‌تر رفته‌اند؛ انتقال همین غشاهای تصفیه به اعماق اقیانوس تا با استفاده از فشار طبیعی آب، ضمن تأمین روزانه ۲۲۵ میلیون لیتر آب شیرین، معضل ردپای کربنی سنگین کارخانه‌های سنتی را برطرف کنند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل آب شیرین کن دریا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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