نبض خبر
لحظات انهدام کشتی سوخت رسان قاچاقچیان
نیروی ویژه مشترک نیمکره غربی ارتش آمریکا یک کشتی را که به عنوان یک ایستگاه سوختگیری شناور در حال پشتیبانی از عملیات قاچاق مواد مخدر در دریا در آبهای بینالمللی شرق اقیانوس آرام فعالیت میکرد، توقیف کرد. ملوانان و تفنگداران دریایی ایالات متحده، کشتی را توقیف، سوار آن شدند و آن را بازرسی کردند و افراد را بازداشت کردند. پس از پاکسازی، نیروهای آمریکایی کشتی را منهدم کردند.
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برچسبها:نبض خبر کشتی سوخت رسان ویدیو حمله آمریکا به کشتی
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