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کد خبر: ۱۳۹۱۹۴۰
بازدید: ۷۹۲

عکس: برگزاری «نمایشگاه نوپال ۲۰۲۶» در مکزیکوسیتی

مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک، از روز جمعه، ۲۸ اوت ۲۰۲۶، میزبان «نمایشگاه نوپال ۲۰۲۶» است. در این رویداد سه روزه که با هدف معرفی ظرفیت‌های این کاکتوس خوراکی برگزار می‌شود، ۱۴۰ تولیدکننده گرد هم آمده‌اند تا محصولات تازه و فرآوری‌شده‌ی «نوپال» را به نمایش بگذارند و عرضه کنند. در حاشیه این نمایشگاه، علاوه بر بخش‌های تجاری، فعالیت‌های متنوع فرهنگی و آموزشی نیز برای بازدیدکنندگان تدارک دیده شده است؛ از جمله کارگاه‌های هنری که در آن بانوان با الهام از طرح «نوپال»، به هنر گلدوزی و سوزن‌دوزی مشغول هستند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل نمایشگاه نوپال ۲۰۲۶ مکزیکوسیتی کاکتوس خوراکی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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