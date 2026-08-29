نبض خبر
ویدیوی دستیار قالیباف پس از بیغیرت خوانده شدن توسط کیهان
امیر ابراهیم رسولی دستیار محمدباقر قالیباف در گفت و گویی با آن تلویزیون سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: «ما تا آخرین روز خونخواه رهبرمان هستیم امّا پوشکی که من برای فرزندم قبل از جنگ میخریدم 360 هزار تومان بود. امروز همان پوشک 865 هزار تومان است... باید آرمان و شعار را با واقعیات جامعه تطابق بدهیم.» این اظهارات باعث شد کیهان امروز رسولی را به شدت هدف قرار دهد و با تیتر «بیغیرتی انقلابی (!) در لوای واقعگرایی!» او را بزند. حالا رسولی با انتشار ویدیویی عذرخواهی کرد و گفت: «مردم حق دارند ناراحت شوند و متاسفم اگر مثالی که برای تبیین این موضوع مطرح کردم باعث جریحهدار شدن احساسات مردم شد.» اظهارات رسولی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر امیر ابراهیم رسولی ویدیو انتقام ترور رهبر انقلاب مقاومت مذاکره ایران و آمریکا بی غیرت
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