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کد خبر: ۱۳۹۱۹۳۰
بازدید: ۳۱۲

عکس: اختتامیه لیگ برتر تیراندازی با کمان

سایت تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی میزبان کماندارانی بود که برای تصاحب سکوهای قهرمانی در ایستگاه پایانی لیگ برتر با یکدیگر پیکار کردند. رقابت‌های هفته آخر با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان رسید تا پرونده یک فصل مسابقات حساس تیراندازی با کمان بسته شود.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی اختتامیه لیگ برتر تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی تیراندازی با کمان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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