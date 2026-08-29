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کد خبر: ۱۳۹۱۹۲۴
بازدید: ۳۴۸

عکس: مراسم افتتاحیه انیمیشن سینمایی «سفینه نجات»

مراسم افتتاحیه انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، عصر پنجشنبه در باغ کتاب تهران برگزار شد. در این مراسم، عوامل و سازندگان اثر حضور داشتند تا این اثر جدید را در حضور مخاطبان معرفی کنند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری مراسم افتتاحیه انیمیشن سینمایی سفینه نجات هادی محمدیان باغ کتاب تهران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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