عکس: مراسم افتتاحیه انیمیشن سینمایی «سفینه نجات»
مراسم افتتاحیه انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیهکنندگی محمدامین همدانی، عصر پنجشنبه در باغ کتاب تهران برگزار شد. در این مراسم، عوامل و سازندگان اثر حضور داشتند تا این اثر جدید را در حضور مخاطبان معرفی کنند.
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.