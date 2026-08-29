عکس: مراسم افتتاحیه انیمیشن سینمایی «سفینه نجات»

مراسم افتتاحیه انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، عصر پنجشنبه در باغ کتاب تهران برگزار شد. در این مراسم، عوامل و سازندگان اثر حضور داشتند تا این اثر جدید را در حضور مخاطبان معرفی کنند.