عکس: اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال نابینایان

اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال نابینایان ایران با هدف کسب آمادگی حداکثری برای حضور در مسابقات پارآسیایی ناگویا (ژاپن)، به میزبانی شهر شیراز آغاز شد. ملی‌پوشان در این اردو، برنامه‌های تمرینی خود را برای ارتقای سطح کیفی و تاکتیکی زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند.