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کد خبر: ۱۳۹۱۹۱۷
بازدید: ۸۹۶
نظرات: ۱

عکس: حمام قلی‌بیگ در بافت تاریخی مشهد

حمام قلی‌بیگ مشهد، نمونه‌ای از معماری است که از دلِ زندگی روزمره برخاست و به میراثی تاریخی بدل گشت. بررسی جزئیات بنا، از راهروها تا نورگیرها، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان کالبد فضا و رفتارهای اجتماعی است؛ فضاهایی که از کارکردِ کاربردی به سوی معنای نمادین سفر کرده‌اند. این روایت تصویری، نگاهی است به تفاوت میان آنچه در گذشته دیده می‌شد و آنچه امروز در میان ویرانه‌ها باقی مانده است. عکس: نازنین‌زهرا کوه‌جانی

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برچسب‌ها:
عکس مستند حمام قلی‌بیگ عکس تاریخی مشهد میراث تاریخی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
من که هروقت رفتم برای بازدیددرب حمام بسته بود!!!
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