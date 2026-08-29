عکس: حمام قلی‌بیگ در بافت تاریخی مشهد

حمام قلی‌بیگ مشهد، نمونه‌ای از معماری است که از دلِ زندگی روزمره برخاست و به میراثی تاریخی بدل گشت. بررسی جزئیات بنا، از راهروها تا نورگیرها، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان کالبد فضا و رفتارهای اجتماعی است؛ فضاهایی که از کارکردِ کاربردی به سوی معنای نمادین سفر کرده‌اند. این روایت تصویری، نگاهی است به تفاوت میان آنچه در گذشته دیده می‌شد و آنچه امروز در میان ویرانه‌ها باقی مانده است. عکس: نازنین‌زهرا کوه‌جانی