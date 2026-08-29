عکس: والیبالیست‌های زیر ۱۷ سال ایران فینالیست‌های جهان

مرحله نیمه نهایی دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان روز (جمعه ششم شهریور) با دو دیدار در دوحه قطر پیگیری شد.تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه به مصاف آرژانتین رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد تا به ششمین برد متوالی خود در این رقابت‌ها دست یابد.شاگردان آرش صادقیانی در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۹ بر ۲۷ و ۲۵ بر ۱۳ فاتح این میدان شدند تا برای نخستین بار به فینال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان راه یابند.دیدارهای رده‌بندی و نهایی مسابقات والیبال قهرمانی پسر زیر ۱۷ سال جهان روز شنبه هفتم شهریور پیگیری می‌شود که برنامه آنها به قرار زیر است: ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه؛ دیدار رده بندی: برزیل – آرژانتین ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه؛ فینال: ایران – فرانسه