عراقچی به عالم لبنانی: مطمئن باشید ما کنارتان هستیم!
شیخ علی الخطیب از علمای برجسته لبنانی با سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گزارشی از اوضاع لبنان و جنوب این کشور ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۷۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شیخ علی الخطیب از علمای برجسته لبنانی با سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گزارشی از اوضاع لبنان و جنوب این کشور ارائه کرد.
عراقچی در این دیدار خطاب به الخطیب تاکید کرد: شما مطمئن باشید که ما در کنارتان هستیم.
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