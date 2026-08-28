عراقچی به عالم لبنانی: مطمئن باشید ما کنارتان هستیم!

شیخ علی الخطیب از علمای برجسته لبنانی با سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گزارشی از اوضاع لبنان و جنوب این کشور ارائه کرد.





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شیخ علی الخطیب از علمای برجسته لبنانی با سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گزارشی از اوضاع لبنان و جنوب این کشور ارائه کرد.



عراقچی در این دیدار خطاب به الخطیب تاکید کرد: شما مطمئن باشید که ما در کنارتان هستیم.