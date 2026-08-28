بالگرد ترامپ دچار مشکل شد
بالگرد مخصوص جابجایی رئیس دولت تروریستی آمریکا برای دومین بار در ماه دچار مشکل شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۷۴| |
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به گزارش تابناک؛ شبکه خبری سیبیاس گزارش داد که بالگرد «مارین وان» حامل دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا روز پنجشنبه برای دومین بار در این ماه در برقراری ارتباط با برج مراقبت فرودگاه با مشکل مواجه شد.
در حالی که مارین وان قرار بود بعدازظهر پنجشنبه در واشنگتن دی. سی. از باند بلند شود، تماسهای خلبان با برج مراقبت بیپاسخ ماند شد.
شان دافی، وزیر حملونقل آمریکا پیشتر گفته بود که این مشکل برطرف شده است، اما روز پنجشنبه این مشکل دوباره رخ داد.
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