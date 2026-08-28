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شیخ نعیم قاسم: مذاکرات دولت لبنان به جنگ مشروعیت بخشید

وی ادامه داد: «ما فداکاری‌های زیادی کرده‌ایم و شکست نخواهیم خورد؛ شکست زمانی رقم می‌خورد که تسلیم شویم و با دست خودمان همه چیز را در اختیار آنان قرار دهیم تا آن را تصاحب کنند.»
کد خبر: ۱۳۹۱۸۷۳
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شیخ نعیم قاسم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، با تأکید بر اهمیت وحدت اسلامی، گفت منظور از وحدت اسلامی، وحدتی است که به تقویت و توانمندی مسلمانان و تحقق همگرایی و همکاری میان آنان، به‌ویژه میان دولت‌ها و ملت‌ها منجر شود.

نعیم قاسم اظهار کرد: «وحدت اسلامی موردنظر، وحدتی برای آزادسازی امت اسلامی از وابستگی و استثمار و برای مقابله با فتنه و موانع مذهبی، دینی و سیاسی است.»

وی افزود: «وحدت اسلامی برای مقابله با پروژه‌های تجزیه و تکه‌تکه کردن آمریکایی و اسرائیلی است که با هدف تجزیه منطقه ما دنبال می‌شوند.»

دبیرکل حزب‌الله همچنین گفت: «وحدت اسلامی یعنی حرکت به سوی دشمن واقعی امت و خارج شدن از درگیری‌های داخلی و میان خودمان.»

نعیم قاسم درباره نتایج وحدت اسلامی گفت: «وحدت اسلامی دو نتیجه دارد؛ نخست اینکه برای جلوگیری از فتنه متحد باشیم و این وحدت به وحدت ملی و انسانی نیز گسترش پیدا کند.»

وی ادامه داد: «نتیجه دوم این است که حول مسئله محوری فلسطین متحد باشیم؛ مسئله‌ای که آینده همه منطقه را نمایندگی می‌کند.»

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: «مسئله فلسطین یک مسئله مذهبی نیست، بلکه مسئله‌ای اسلامی، ملی، قومی، عربی و انسانی است.»

نعیم قاسم همچنین از کشور‌های عربی و اسلامی و ملت‌های آنها خواست برای تحقق وحدت تلاش کنند و گفت: «از کشور‌های عربی و اسلامی و ملت‌های آنها می‌خواهیم متحد باشند و در برابر ورود دشمنان به منطقه ما و رنج برادرانشان، تماشاگر باقی نمانند.»

وی بیان کرد: «اکنون زمان آن فرا رسیده است که منطقه ما از طریق تفاهم میان کشورهایش، امن شود و در برابر استکبار ایستادگی کند.»

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، اعلام کرد: «یک پروژه تهاجمی آمریکایی ـ اسرائیلی برای سلطه بر منطقه و تجزیه آن وجود دارد که ایران و نیرو‌های مقاومت در برابر آن ایستادگی می‌کنند.»

نعیم قاسم گفت: «منطقه امروز در بحبوحه یک فرایند تاریخی بازسازی و بازآرایی چهره خود و موازنه‌های قدرت در آن قرار دارد و ما شاهد رویداد‌هایی غیرعادی هستیم.»

وی افزود: «دشمنان هیچ ابزار جنایتکارانه‌ای را در هیچ‌یک از جبهه‌ها باقی نگذاشتند که از آن استفاده نکرده باشند؛ آنان هیچ اقدامی را که دربرگیرنده نسل‌کشی و نابودی انسان‌ها باشد، بدون استفاده نگذاشتند.»

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: «دشمنان هیچ فرصتی را برای تجاوز از دست ندادند، اما در تحقق اهداف خود موفق نشدند و نخواهند شد.»

نعیم قاسم اظهار کرد: «فداکاری‌های بزرگی که در فلسطین، لبنان، ایران، یمن و عراق انجام شد، پروژه صهیونیستی ـ آمریکایی علیه منطقه را متوقف کرد.»

وی ادامه داد: «ما فداکاری‌های زیادی کرده‌ایم و شکست نخواهیم خورد؛ شکست زمانی رقم می‌خورد که تسلیم شویم و با دست خودمان همه چیز را در اختیار آنان قرار دهیم تا آن را تصاحب کنند.»

نعیم قاسم درباره مذاکرات دولت لبنان نیز گفت: «مذاکرات مقامات لبنان جنگ را متوقف نکرد، بلکه به آن مشروعیت بخشید و این مذاکرات، نوعی تسلیم تحقیرآمیز در برابر دشمن بدون دریافت هیچ امتیازی بود.»

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شیخ نعیم قاسم مذاکرات دولت لبنان جنگ نیروهای مقاومت
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