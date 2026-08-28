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جوکار در گفت‌و‌گو با تابناک:

مسئولان خوراک جنگ روانی دشمن را فراهم نکنند / قدرت و انسجام ایران را روایت کنیم

رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و پرهیز از اظهاراتی که می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد، گفت: مشکلات و چالش‌های کشور باید در داخل و با کار کارشناسی حل شود و مسئولان نباید با بیان مطالبی که موجب یأس و ناامیدی مردم می‌شود، خوراک عملیات روانی دشمن را فراهم کنند.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۶۴
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مسئولان خوراک جنگ روانی دشمن را فراهم نکنند / قدرت و انسجام ایران را روایت کنیم

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تأکید رهبر انقلاب بر پرهیز از بیان ضعف‌های کشور در شرایطی که دشمن در حال جنگ روانی است، اظهار کرد: اصولاً اگر ما در درون خودمان مشکلات و چالش‌هایی داریم، بیان کردن آنها به زبان دشمن، قدر مسلم مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

بیان ضعف‌ها نباید به خوراک جنگ روانی دشمن تبدیل شود

وی افزود: مسائل بسیاری وجود دارد که امروز نباید مطرح شود، چرا که دشمن به‌شدت از آنها استفاده می‌کند و این مطالب می‌تواند خوراک جنگ روانی دشمن علیه ما و دستاویزی برای رسانه‌های دشمن باشد تا آن را بزرگ‌نمایی کنند و بر افکار عمومی مردم تأثیر بگذارند.

  • جوکار تصریح کرد: وقتی یک مسئول پیامی را که ناشی از ضعف است منتقل می‌کند، دو کارکرد دارد؛ نخست اینکه دشمن از آن سوءاستفاده می‌کند و دوم اینکه موجب یأس و ناامیدی در میان مردم می‌شود.

امیدآفرینی و انسجام ملی باید حفظ شود

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب بر ایجاد شور، نشاط و امید به آینده در میان مردم گفت: آنچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام‌های مختلف بیان کرده‌اند، ایجاد شور و نشاط و امید به آینده در مردم و پرهیز از یأس و ناامیدی است.

وی ادامه داد: در همین پیام نیز ایشان به موضوع انسجام ملی اشاره دارند. ما نباید نقطه ضعفی به دست دشمن بدهیم که احساس کند جمهوری اسلامی ایران در موضع ضعف قرار دارد.

امروز در اوج قدرت نظامی هستیم

جوکار با تأکید بر اینکه مسئولان باید نقاط قوت کشور را نیز برای مردم و افکار عمومی تبیین کنند، گفت: امروز اگر نگاهی به توانمندی‌های نظامی کشور داشته باشیم، می‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران در اوج قدرت قرار دارد.

وی افزود: در زمینه جغرافیایی و آنچه بر تنگه هرمز حاکمیت پیدا کرده‌ایم نیز اینها نقاط قوت ماست. دشمنی که با هدف نابودی ما آمده بود، امروز به هر صورت شکست خورده و جمهوری اسلامی ایران خود را تثبیت کرده است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: اینها نقاط امید و قوت ماست و مردم نیز بر همین اساس تأکید دارند. امروز مردم در کف خیابان از کشور حمایت می‌کنند و نیروهای مسلح ما مقتدرانه ایستاده‌اند و با قدرتی حتی بالاتر از قبل از جنگ، چه از لحاظ تاکتیک و چه از لحاظ تکنیک و تدبیر عملیاتی، محکم ایستاده‌اند.

مشکلات اقتصادی را در داخل حل کنیم

جوکار در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: در حوزه اقتصاد اگر مشکلاتی وجود دارد، باید آنها را در درون خودمان حل کنیم. اینکه دشمن بعد از ناکامی در عرصه نظامی، عملیات روانی و شناختی انجام می‌دهد و اعلام می‌کند فشار اقتصادی را بیشتر و تحریم‌ها را تشدید می‌کنیم، یک اهرم کهنه است که تا امروز بارها از آن استفاده کرده و در هیچ جا موفق نبوده است.

وی افزود: اگر در طول ۴۷ سال گذشته نگاه کنیم، انواع تحریم‌ها از تحریم‌های اولیه و ثانویه گرفته تا تحریم در حوزه بیمه، کشتیرانی، حمل‌ونقل و تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌ها اعمال شده است. دیگر تحریمی باقی نمانده که دشمن بخواهد اعمال کند.

امروز حتی در محاصره دریایی نیز راه‌هایی برای عبور از این وضعیت داریم؛ جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه ارتباط تجاری دارد و راه‌های دیگری نیز برای ادامه مسیر وجود دارد.

جوکار ادامه داد: امروز حتی در محاصره دریایی نیز راه‌هایی برای عبور از این وضعیت داریم؛ جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه ارتباط تجاری دارد و راه‌های دیگری نیز برای ادامه مسیر وجود دارد.

اظهارات ناامیدکننده، عملیات روانی دشمن را تقویت می‌کند

وی تأکید کرد: به هیچ عنوان نباید پیامی بدهیم که دشمن از آن سوءاستفاده کند و از این طریق افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و تشویش خاطر در ذهن مردم ایجاد کند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به موضوع بنزین گفت: برای مثال، درباره بنزین و بحث خودروهای مدل ۸۵ به پایین، وقتی از یک سو محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود و از سوی دیگر گفته می‌شود ایران با کاهش سوخت مواجه شده است، نباید موضوع به این شکل مطرح شود؛ بلکه باید یک کار کارشناسی‌شده و برنامه‌ریزی‌شده انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر مشکلاتی داریم و آنها را با مردم در میان بگذاریم، مردم قطعاً همراهی خواهند کرد، اما اظهاراتی که موجب یأس و ناامیدی شود، چه از سوی مسئولان و چه اشخاص غیرمسئول، باید به‌شدت مورد پرهیز قرار گیرد.

مسئولان خوراک جنگ روانی دشمن را فراهم نکنند / قدرت و انسجام ایران را روایت کنیم

انسجام مردم، نقطه قوت جمهوری اسلامی است

جوکار با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام داخلی گفت: همان محور وحدتی که رهبر معظم انقلاب فرمودند و همان انسجام داخلی که نقطه قوت ما در جنگ ۴۰ روزه بود و به خاطر حضور مردم شکل گرفت، نباید در شرایط فعلی از دست برود.

وی افزود: این انسجام می‌تواند عملیات روانی و جنگ شناختی دشمن را خنثی کند.

قدرت ایران را نباید نادیده گرفت

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های بزرگ گفت: ما در مقابل دو قدرت اتمی دنیا ایستادگی کردیم و آنها در مقابل جمهوری اسلامی ایران کم آوردند و از لحاظ نظامی نتوانستند کاری انجام دهند.

وی ادامه داد: در جنگ دوم، رژیم صهیونیستی تنها نبود؛ کشورهای اروپایی، خود آمریکا و کشورهای منطقه از لحاظ اطلاعاتی و تجهیزاتی به رژیم صهیونیستی کمک می‌کردند، اما باز هم در سایه همان وحدت و انسجام و اینکه در برابر دشمن کوتاه نیامدیم، پیروزمندانه خارج شدیم.

جوکار تصریح کرد: در جنگ سوم نیز جبهه کفر در مقابل ما قرار گرفت، اما آنچه باعث شد بتوانیم ایستادگی کنیم، حضور مردم در صحنه بود. این انسجام مردم یک کلیدواژه اساسی برای جمهوری اسلامی است که قدرت بسیج‌کنندگی نظام را به رخ دشمنان می‌کشد و علاوه بر ایجاد قدرت بازدارندگی، می‌تواند نقطه قوت قدرت ملی کشور ما باشد.

وی در پایان تأکید کرد: این انسجام را در هر شرایطی نباید از دست بدهیم و اقداماتی که امروز دولت می‌خواهد انجام دهد، باید در راستای منافع ملی باشد و منافع مردم در آن لحاظ شود.

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