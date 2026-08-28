توییت پزشکیان در پاسخ به پیام رهبر معظم انقلاب

پزشکیان: پیام پرمهر و مدبرانه رهبر عالی‌قدر نظام به دولت چهاردهم و اینجانب امتداد حمایت سازنده و بی‌مانند رهبر عظیم الشأن شهید انقلاب اسلامی است.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در پاسخ به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیام پرمهر و مدبرانه رهبر عالی‌قدر نظام به دولت چهاردهم و اینجانب امتداد حمایت سازنده و بی‌مانند رهبر عظیم الشأن شهید انقلاب اسلامی است.

به ملت بزرگ ایران و رهبری عزیز اطمینان می‌دهیم در کمال وحدت و انسجام با سایر قوا در مسیر شکوفایی و پیشرفت، حافظ اقتدار و عزت کشور باشیم.