توییت پزشکیان در پاسخ به پیام رهبر معظم انقلاب
پزشکیان: پیام پرمهر و مدبرانه رهبر عالیقدر نظام به دولت چهاردهم و اینجانب امتداد حمایت سازنده و بیمانند رهبر عظیم الشأن شهید انقلاب اسلامی است.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۶۲| |
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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در پاسخ به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیام پرمهر و مدبرانه رهبر عالیقدر نظام به دولت چهاردهم و اینجانب امتداد حمایت سازنده و بیمانند رهبر عظیم الشأن شهید انقلاب اسلامی است.
به ملت بزرگ ایران و رهبری عزیز اطمینان میدهیم در کمال وحدت و انسجام با سایر قوا در مسیر شکوفایی و پیشرفت، حافظ اقتدار و عزت کشور باشیم.
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