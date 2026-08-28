نتانیاهو: صنایع نظامی را به زیر زمین منتقل خواهیم کرد

نتانیاهو مدعی شد: می‌خواهم اسرائیل به یک قدرت صنعتی بزرگ در زمینه مهمات و تسلیحات تبدیل شود تا دیگران به سراغ ما بیایند. هند به سراغ ما می‌آید، آلمان به سراغ ما می‌آید.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، در مصاحبه‌ای با کانال ۹ (شبکه روس‌زبان اسرائیلی) اعلام کرد که هدف تل‌آویو تبدیل اسرائیل به یک قدرت صنعتی بزرگ در زمینه تولید مهمات و تسلیحات است تا کشورهای دیگر برای خرید تجهیزات نظامی به این رژیم روی بیاورند.

او مدعی شد: «می‌خواهم اسرائیل به یک قدرت صنعتی بزرگ در زمینه مهمات و تسلیحات تبدیل شود تا دیگران به سراغ ما بیایند. هند به سراغ ما می‌آید، آلمان به سراغ ما می‌آید.»

نتانیاهو افزود: «اکنون ۴۰۰ میلیاردشکل (۱۳۴٫۴ میلیارد دلار آمریکا) به بودجه دفاعی در طول دهه آینده اضافه کرده‌ام، زیرا ما به این صنایع عظیم نیاز داریم.»

رژیم اشغالگر پس از مواجهه با تحریم تسلیحاتی از سوی بسیاری از کشورهای غربی در پی جنگ غزه و در شرایطی که به شدت به تأمین سلاح از سوی آمریکا محتاج بود، سیاست استقلال تسلیحاتی را در پیش گرفته است.

نتانیاهو در این مصاحبه مدعی شد: «در طول یک دهه، یک هواپیمای ساخت خودمان می‌خواهم؛ یک جنگنده پنهانکار بدون سرنشین، چون هیچ‌وقت نمی‌توانیم بدانیم آیا پلتفرم‌های مهمی را که اکنون از خارج دریافت می‌کنیم، از ما خواهند گرفت یا نه.»

وی در ادامه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های نظامی تأکید کرد: «ما این صنایع را به زیر زمین منتقل خواهیم کرد.»

پناهگاه راهبردی « حفره روز قیامت» که در قدس اشغالی حفر شده و مخصوص شرایط جنگی و مواجهه با حملات گسترده است که مخصوص مقامات ارشد اسرائیلی است.

به نظر می‌رسد سیاست انتقال تأسیسات نظامی به زیر زمین درسی است که رژیم اسرائیل از جنگ با ایران گرفته باشد؛ در طول جنگ 12 روزه و جنگ رمضان بسیاری از پایگاه‌ها و مراکز حساس نظامی این رژیم هدف اصابت دقیق موشک‌های ایرانی قرار گرفت؛ هرچند اداره سانسور ارتش اسرائیل به شدت جلوی رسانه‌ای شدن این موارد را گرفته است.

سابقه تأسیسات نظامی زیرزمینی در اسرائیل

ایده انتقال تأسیسات نظامی و تولیدی به زیرزمین در اسرائیل سابقه تاریخی طولانی دارد و به دوران پیش از تأسیس این رژیم بازمی‌گردد.

معروف‌ترین نمونه، مؤسسه آیالون (Ayalon Institute) است. این کارخانه تولید مهمات در سال ۱۹۴۵ توسط سازمان تروریستی هاگانا به‌صورت مخفیانه ساخته شد. کارخانه حدود ۸ متر زیر زمین و زیر یک نانوایی ساختگی در یک کیبوتص قرار داشت. حدود ۴۵ نفر در آن فعالیت می‌کردند و بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ بیش از دو میلیون گلوله ۹ میلی‌متری برای اسلحه‌های استن تولید کردند. وجود این کارخانه حتی از بسیاری از ساکنان کیبوتص پنهان نگه داشته می‌شد. پس از یوم النکبه و تأسیس رژیم اسرائیل در ۱۹۴۸، تولید به سطح زمین منتقل شد و امروز این مکان به موزه و سایت تاریخی تبدیل شده است.

علاوه بر این، اسرائیل از دهه‌ها پیش برخی پایگاه‌های موشکی استراتژیک خود (مانند پایگاه سه‌دوت میخا مرتبط با موشک‌های یریخو) را با سیلوها و غارهای زیرزمینی محافظت‌شده ساخته است. مراکز فرماندهی اضطراری، از جمله مرکز مدیریت بحران‌های ملی در نزدیکی قدس اشغالی نیز عمدتاً زیر زمین ساخته شده‌اند.

همچنین مقر «البور» نام مقر فرماندهی زیرزمینی ستاد کل ارتش اسرائیل در منطقه «کریا» (تل‌آویو) است. این مرکز فرماندهی عمیق در زیر زمین ساخته شده و از جمله حساس‌ترین و محافظت‌شده‌ترین تأسیسات نظامی اسرائیل محسوب می‌شود.